Moneda europeană a continuat trendul descendent început deja luni, fiind cotată la 5,0573 lei, în scădere cu 0,0015 lei de la nivelul precedent. Dolarul american a urmat linia similară, depreciindu-se ușor până la 4,3312 lei.

Pe de altă parte, francul elvețian a înregistrat o creștere ușoară, ajungând la 5,3735 lei, în vreme ce gramul de aur a continuat să piardă teren, scăzând cu 1,529 lei până la 464,9675 lei – cel mai mic nivel atins de la finele lunii iulie.

Acest regres al cursului lirei sterline reflectă o întărire a monedei naționale, o evoluție benefică pentru importatori, care vor plăti mai puțin pentru bunurile și serviciile achiziționate din Marea Britanie. Totodată, reducerea cursului euro și al dolarului poate tempera costurile de producție și de transport, oferind un respiro pentru consumatori și companii în perioade de volatilitate economică globală.

Scăderea prețului aurului indică o posibilă reducere a cererii pentru active considerate sigure („safe haven”), un semnal că piețele au încredere într-o stabilizare relatată a economiilor globale sau locale. Evoluția francului elvețian semnalează, în schimb, o cerere persistentă pentru valute refugiu, chiar dacă în urcare moderată, ceea ce sugerează un climat financiar mai precaut.