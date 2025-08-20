Taxele mari din România fac ca tot mai mulți antreprenori să se intereseze cum să-și mute sediul fiscal în altă țară, mai ales în Bulgaria. Acolo impozitul pe profit este 10%, iar cel pe dividende 5%, în timp ce în România ambele sunt 16%. Chiar și cu soluții temporare, după creșterea impozitului pe dividende, firmele ajung să plătească 30%-34% din profit ca taxe. Această povară fiscală este mai mare decât media Uniunii Europene și a OCDE, afectând profitabilitatea și competitivitatea firmelor.

Cererea este mare, ceea ce se vede și în apariția unor site-uri bulgărești cu domenii românești, cum este dizicont.ro. Aproximativ 60% dintre antreprenorii care apelează la firme de consultanță fiscală se interesează cum să-și mute sediul fiscal în Bulgaria.

Mutarea sediului fiscal nu e ca mutarea unei mașini. Trebuie să ții cont de legislația românească și bulgară, să colaborezi cu un contabil bulgar, să respecți legile și să poți explica fiscal inspectorilor de ce firma activează în România, dar este înregistrată în Bulgaria. Mutarea sediului în Bulgaria sau alte țări poate ajuta doar temporar și doar în anumite cazuri. Problema taxelor mari în România rămâne nerezolvată pe termen lung.

Autoritățile din cele două țări nu colaborează eficient. Fiscul român și cel bulgar nu schimbă date în timp real despre firme, mai ales când e vorba de evaziune fiscală. Odată cu introducerea euro în Bulgaria, taxele de business care acum par mici s-ar putea modifica, iar firmele care s-au mutat acolo s-ar putea să plătească mai mult decât în România.

„Deci chiar dacă îți muți sediul fiscal în Bulgaria, vei fi taxat de către statul român pentru activitatea prestată aici. Așa că trebuie să fim foarte atenți atunci când ne dorim să practicăm acest tip de optimizare fiscală, care este valabil din punctul meu de vedere, în general, pentru firmele care lucrează online, care nu desfășoară activități lucrative în țara noastră, care din această perspectivă nu au barieră din punct de vedere al geografiei în ce privește aplicabilitatea legilor fiscale. Nu e ca și cum ți-ai muta o mașină în Bulgaria. Trebuie să fii foarte atent la condițiile de business, la modul în care afectează legislația fiscală românească și să-ți faci niște calcule foarte clare legate de viabilitatea acestei măsuri. Gândiți-vă că va trebui să lucrezi cu un contabil bulgar, va trebui să respecți legislația fiscală de la sud de Dunăre, care este în altă limbă. Trebuie să-ți iei un interpret, trebuie să-ți iei niște măsuri pe care multe dintre companii nu le realizează, dar în cazul unui control venit de la fiscul bulgar va fi extrem de dificil să le explici acelor inspectori fiscali de ce tu activezi în România și ai jurisdicția fiscală în țara vecină. Nu există o colaborare atât de eficientă pe cât ne-am dori, există într-adevăr tratatele europene care vizează colaborarea, dar nu vă așteptați ca fiscul român și cel bulgar să-și distribuie date în timp real privind dinamica business-ului din cele două țări și mai ales pe zona de evaziune”, zice analistul economic Adrian Negrescu.

Mutarea sediului fiscal în altă țară este legală. Multe companii fac asta în Cipru sau alte țări. Diferența este între firmele off-shore și un SRL obișnuit înregistrat în Bulgaria.

Mutarea sediului fiscal este mai potrivită pentru firmele care lucrează exclusiv online. Chiar dacă sediul e în Bulgaria, activitatea desfășurată în România va fi taxată aici. Trebuie să fim atenți când încercăm astfel de optimizări fiscale.

„Este legal să-ți muți sediul fiscal în altă țară, sunt foarte multe companii care lucrează sub formă de off-shore în Cipru, în tot felul de destinații exotice, dar este o mică-mare diferență între activitatea de off-shore și activitatea unui SRL obișnuit înregistrat, de exemplu, în Bulgaria”, spune analistul economic Adrian Negrescu.

Dacă firma are punct de lucru în România, impozitul trebuie plătit în România. Toate firmele care fac afaceri aici – comerț, construcții, servicii – vor fi impozitate de statul român pentru activitatea desfășurată aici, nu de Bulgaria.

Conform consultantului fiscal Adrian Bența, unii antreprenori introduc cheltuieli fictive în contabilitate pentru a plăti mai puțin impozit în România. Aceasta este o optimizare nelegală, pentru că serviciile respective nu sunt reale.