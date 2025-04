Andreea Esca a ales să împărtășească cu urmăritorii săi o pierdere semnificativă din viața sa. Prezentatoarea de știri a dezvăluit că una dintre figurile educaționale care au marcat-o pe parcursul anilor, învățătoarea sa, a decedat.

Într-o postare emoționantă pe rețelele sociale, Andreea Esca a dorit să aducă un omagiu femeii care a avut o influență considerabilă asupra formării sale, atât ca om, cât și ca profesionist.

Aceasta și-a amintit cu nostalgie de doamna Maria Stavăr, învățătoarea care a fost alături de ea în primii pași ai educației.

Cuvintele sale au fost însoțite de o mulțime de reacții de susținere și compasiune din partea celor care o urmăresc pe rețelele sociale, dar și din partea foștilor elevi ai învățătoarei, care au aflat cu această ocazie despre dispariția acesteia.

Andreea Esca a vorbit de mai multe ori despre impactul semnificativ pe care educatorii l-au avut în viața ei.

„Eu cred foarte mult în educație. Dar cred foarte mult în profesori. Cred că nu poți beneficia de o educație cumsecade dacă nu ai profesori cu har. Cred că poți să mergi la o materie care poate fi extrem de interesantă, dar să nu-ți placă fiindcă ai un profesor slab. Și să nu înveți pentru că profesorul nu are har, nu are chef, vine pentru că nu lucrează altundeva”.

„Eu am făcut multe lucruri în viața mea datorită învățătoarei mele pentru că era un om cu har, credea în mine, spunea că pot face orice, mă ducea la teatru, la film. Am avut apoi o profesoară de engleză care iubea copiii și, pe timpul comunismului, avea în școală un laborator fonic, ne aducea casete. Ne punea să facem diferența între cum vorbesc americanii, cum vorbesc britanicii. Făceam scenete, iar pentru noi copiii era ca și cum nu făceam școală. Toată lumea a vorbit apoi engleză și am fost îndrăgostiți de engleză. Am luat posturile pentru că am dat de oameni îndrăgostiți de ce făceau”, a povestit prezentatoarea TV, într-un podcast organizat de ASE.