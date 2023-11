Andreea Esca, cunoscută prezentatoare de știri de la Pro TV, și soțul ei, Alexandre Eram, trăiesc o poveste de dragoste de peste 20 de ani. Cei doi au o relație solidă, iar din aceasta au rezultat și doi copii – Alexia și Aris Eram.

Căsătoria lor a avut loc în anul 2000, la catedrala Sfântul Iosif din București, iar ca nași i-au avut pe Ana și pe George Copos.

Alexandre Eram, om de afaceri cu o viață plină de aventuri, s-a stabilit în România acum mai bine de 30 de ani. Originar din Statele Unite ale Americii, a crescut în Michigan, iar părinții săi, o mamă franțuzoaică și un tată armean, l-au purtat într-o călătorie care l-a dus de la Paris în Germania și Anglia.

Ulterior, în anul 1992, el a venit în România. A fost surprins să vadă că lucrurile nu stăteau chiar așa cum credea el. Într-un interviu, el a împărtășit prima sa impresie despre țara noastră.

„Am venit în România în iunie 1992 cu o jachetă foarte groasă pe mine. Știam că aici e foarte frig, că e ca în Siberia. Dar am găsit 40 de grade și mi-am zis: Ce se întâmplă aici? Credeam că sunt numai căruțe, dar am văzut super-mașini. Sigur, acum pare o glumă, dar cred că oamenii ar trebui să călătorească mai mult și să se convingă.”, povestea el.

Povestea lui Alexandre Eram este una de viață aventuroasă, cu influențe culturale diverse și o sete constantă de explorare. El a moștenit pasiunea pentru călătorii de la tatăl său, care, de asemenea, a trăit o viață plină de aventuri.

„Probabil avem călătoria în sânge. Sunt născut în America, am studiat în Germania, în Anglia, părinții mei sunt în Franța, iar eu m-am stabilit aici. Și tatăl meu a avut o viață la fel. El este armean, a fugit din Armenia, a ajuns la Paris, a făcut Ecole des Beaux-Arts, a plecat și a câștigat un concurs în America, a construit World Trade Center, unul dintre turnurile care astăzi nu mai sunt”, a adăugat el.

Cei doi s-au cunoscut în 1996. La acea vreme, Alexandre Eram era într-o relație cu o altă femeie.

Acesta venise în România pentru a lucra la firma unui prieten al tatălui său.

Prezentatoarea Știrilor Pro TV a povestit că a încercat să facă tot ce i-a stat în putință pentru a-l cuceri pe soțul ei. Atunci când părea că nu mai are nicio șansă, acesta i-a trimis un fax amuzant. Ulterior, cei doi au ieșit în oraș și de atunci au rămas împreună.

„L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă ”Cine este băiatul acesta?”. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la ProTV pe vremea aceea și mi-a zis: ”Știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru.” ”Da”, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.

(…) Într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis ”Bună!” și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață. Atunci am zis: ”Gata!”

Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a declarat ea cu ani de zile în urmă.