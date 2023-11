„L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietenă ”Cine este băiatul acesta?”. Lavinia Sârbu, fosta soție a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la ProTV pe vremea aceea și mi-a zis: ”Știu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint? Îl cheamă Alexandru.” ”Da”, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim.

(…) Într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci… Era superbă. I-am zis ”Bună!” și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urmă, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață. Atunci am zis: ”Gata!”

Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care îşi smulgea părul din cap şi în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. A venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a declarat ea cu ani de zile în urmă.