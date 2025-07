Victor Ponta, fost premier și actual deputat, a lansat critici severe la adresa guvernanților în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Nadia Ciurlin, după ce Executivul a anunțat că pensionarii cu pensii ce depășesc pragul de 3.000 de lei vor fi obligați să plătească contribuții la asigurările de sănătate (CASS).

Ponta a catalogat această măsură drept „jignitoare și nedreaptă”, acuzând Guvernul că îi vizează pe cei mai vulnerabili, în timp ce „liderii politici și directorii de companii de stat beneficiază de sume considerabile, iar pensionarii abia își acoperă necesitățile de bază”, scrie b1tv.ro.

Fostul prim-ministru consideră că măsura nu va avea niciun impact real asupra deficitului bugetar.

Victor Ponta a respins ideea, apreciind că măsura este ineficientă și nedreaptă, iar sumele colectate nu aduc beneficii reale, ci doar îi nemulțumesc pe cei vizați. Fostul premier a atras atenția și asupra discrepanțelor dintre sumele acordate pentru privilegiații statului și sacrificiile cerute pensionarilor.

„Nici vorbă și e extrem de frustrant și de nedrept. Totuși, când dai zeci de milioane de euro la partide, când ai un șef la o societate de stat în faliment care zice că e normal să ia 10.000 de euro și să mai ia niște nu știu câte mii de euro închiriind apartamentul tot la stat, să-i spui unui pensionar care câștigă 4.000 de lei că are prea mulți bani, este extrem de jignitor și de ineficient.

Am văzut că noul ministru al Muncii încerca să explice ‘domnule, sunt 10 lei, 20 de lei, păi și atunci? Eu am fost de multe ori pus în situația asta, când veneau să-mi spună ‘hai să facem nu știu ce’ și ziceam ‘câți bani economisim?’. ‘Păi 10 lei’. Deci ne batem joc de oameni pentru 10 lei? Adică care-i câștigul să faci chestia asta, în afară de faptul că oamenii se simt pe bună dreptate jigniți și nedreptățiți, și oricum nu rezolvi absolut nimic cu cât mai iei de la pensionarii între 3.000 și 4.000”, a declarat Victor Ponta.