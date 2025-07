Guvernul a adoptat un nou pachet de măsuri fiscale cu impact direct asupra veniturilor pensionarilor, iar dezbaterea publică s-a inflamat după ce Executivul a decis introducerea unei contribuții de sănătate (CASS) de 10% pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține însă că niciuna dintre pensiile contributive nu poate fi catalogată drept „mare”, indiferent de sumă, și că aceste venituri sunt “un drept care decurge din contribuția de-o viață a unei persoane”.

„Nu consider ca vreo pensie contributivă să fie mare, indiferent de cuantum, e un drept care decurge din contribuția de-o viață a unei persoane. Avem continuarea plafonări prețurilor alimentelor de bază.

Ministrul a explicat că pentru protejarea puterii de cumpărare a pensionarilor vulnerabili sunt menținute măsuri precum sprijinul pentru consumul de energie sau plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Întrebat despre posibilitatea înghețării pensiilor, cu valoarea punctului de referință păstrată la 81 de lei, Manole a invocat și propria experiență de viață:

„Am lucrat pe salariu minim când am venit în București ca student. Știu că este extrem de greu. Am avut această experiență personală și de aceea am fost întotdeauna militant ai creșterii salariului minim și a punctului de pensie”, a precizat Manole.