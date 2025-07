Potrivit ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, armata română are nevoie atât de militari activi permanenți, cât și de o rezervă operațională eficientă. În prezent, structura rezerviștilor este îmbătrânită, motiv pentru care autoritățile au decis implementarea unor măsuri noi de instruire și actualizare a datelor.

Ionuț Moșteanu spune că sunt în lucru două proiecte legislative majore

În acest sens, sunt în lucru două proiecte legislative majore: modificarea legii apărării naționale și a legii privind pregătirea populației pentru apărare. Printre noutăți se numără crearea unui cadru legal pentru o formă de voluntariat militar în termen, care va include sesiuni de pregătire cu durata de patru luni.

Referitor la convocarea rezerviștilor operaționali, aceasta are rolul de a actualiza bazele de date și de a asigura comunicarea clară între stat și cei care fac parte din rezerva armatei. Obiectivul este ca, în caz de mobilizare, autoritățile să cunoască locația fiecărui rezervist, iar aceștia să știe unitatea militară la care trebuie să se prezinte.

„Partea de rezerviști a îmbătrânit, simplu spunând. Și noi ne înzestrăm, ne pregătim”, a spus ministrul.

Ministerul Apărării atrage atenția asupra campaniilor de dezinformare

În paralel, Ministerul Apărării atrage atenția asupra campaniilor de dezinformare care circulă în spațiul public. Pentru a contracara aceste informații false, armata a creat platforma oficială inforadar.mapn.ro, unde sunt explicate pe larg toate știrile neadevărate. Printre speculațiile vehiculate se află ideea că România pregătește tinerii pentru un război iminent, ceea ce autoritățile resping categoric.

„Nimeni nu vrea război. Asta să fie foarte clar. Ne uităm însă că nu putem să întoarcem capul, să ignorăm faptul că pică drone lângă noi”, a susținut ministrul.

Ministrul spune și că situația din proximitatea României, inclusiv incidente precum prăbușirea dronelor în apropierea granițelor, nu poate fi ignorată. El a spus că armata se pregătește conform principiului „prepare for the worst, expect the best” (n.red. pregătește-te pentru ce e mai rău, așteaptă-te la ce e mai bun).

Pregătirea militară este realizată conform principiului „pregătește-te pentru ce e mai rău, speră la ce e mai bine”, o abordare considerată firească în raport cu politicile defensive din alte state NATO.