Iancu Guda: un leu la Pilonul II valorează 2,3 lei la pensie. La stat, viitorul înseamnă 1.300 lei pe lună
Economistul și analistul financiar Iancu Guda atrage atenția, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, asupra urgenței reformării sistemului public de pensii și importanței consolidării Pilonului II.
Iancu Guda subliniază că un leu virat la Pilonul II generează, în medie, o pensie de 2,3 ori mai mare decât contribuția similară la Pilonul I. Dacă sumele acumulate sunt retrase gradual între 65 și 75 de ani, beneficiarii ajung să recupereze dublu, iar în cazul decesului, banii rămași pot fi moșteniți – spre deosebire de sistemul public, unde fondurile se pierd.
În prezent, pensia de stat reprezintă 43% din salariul mediu, dar, potrivit estimărilor bazate pe un studiu CFA, acest procent va scădea la 32% în următorul deceniu și la 25% peste 20 de ani. În termeni actuali, valoarea s-ar reduce la aproximativ 1.300 de lei lunar.
„Acum pensia publică este 43% din salariul mediu. În 10 ani va fi 32% și în 20 de ani doar 25%. În banii de astăzi, circa 1.300 lei. FOAMEA!”, avertizează Guda, explicând că pentru mulți români va deveni imposibil să își acopere cheltuielile de bază doar din pensia publică.
Sistemul privat de pensii din România, mult mai tânăr decât media internațională
Guda argumentează că România are un sistem privat de pensii mult mai tânăr decât media internațională: doar 18 ani, față de peste 35 de ani în statele OECD. În plus, activele fondurilor de pensii private reprezintă 8,3% din PIB, de zece ori mai puțin decât media OECD.
„Singura șansă să reformăm sistemul public falimentar de pensii este creșterea cotei de contribuție la Pilon II”, spune analistul.
Randamentele Pilonului II confirmă, potrivit datelor citate, o performanță solidă: de 2,5 ori peste inflație în ultimii 18 ani, cu risc scăzut, într-o perioadă marcată de crize economice, pandemie și instabilitate geopolitică.
O altă problemă semnalată este retragerea integrală a banilor din Pilonul II, permisă în România și alte patru state (SUA, UK, Chile și Irlanda). Experiența internațională arată însă că mulți beneficiari cheltuie rapid aceste sume și ajung la dificultăți financiare majore. „Retragerea graduală este o soluție sănătoasă și benefică pentru toți”, subliniază Guda, respingând speculațiile privind „naționalizarea” sau „confiscarea” banilor.
„Nu se pierde nimic, nu se confiscă nimic, nu este o naționalizare sau niciun rău făcut oamenilor – toate acestea sunt mesaje cauzate de proasta înțelegere a unor jurnaliști amatori sau minciuni / manipulări cu interes politic (să vulnerabilizeze o masă mare de pensionari pentru a deveni carne de tun la alegeri politice)”, a concluzionat analistul.
Textul original al postării lui Iancu Guda
„Încerc să explic cât mai simplu și logic:
fiecare leu plătit la Pilonul II aduce o pensie de 2.3 ori mai mare decât un leu dat în sistemul public Pilon I (vezi studiu în primul comentariu). Dacă banii de pensie se retrag gradual, se dublează între 65-75 ani (scoți de două ori mai mult) și dacă nu apuci să folosești toți banii în cei 10 ani se moștenesc mai departe (nu se pierde nimic). Un deceniu după pensie este o durată foarte bună, speranța medie de viață calculată strict pentru cei care ajung la vârsta de pensionare este 15 ani.
Efect: Câți oameni din România știu să dubleze banii într-un deceniu la vârsta de 65 ani? Spre zero … mulți îi vor cheltui repede sau depune în depozite, ambele variante sinucidere financiară! Realitatea ne demonstrează că maximum 2% știu să investească la bursă.
acum pensia publică este 43% din salariul mediu. În 10 ani va fi 32% și în 20 ani doar 25%. În banii de astăzi cca 1300 lei. FOAMEA! Vezi studiu în linkul 2 (CFA, cel mai recunoscut organism de certificare analist financiar din lume). Vezi graficul de la pag 6, l-am inclus și aici.
singura șansă să reformăm sistemul public falimentar de pensii este creșterea cotei de contribuție la Pilon II. România are mult de recuperat, având un sistem privat foarte tânăr (doar 18 ani, medie OECD peste 35 ani), avem active pensii private / PIB de 8.3% de 10 ori sub media OECD (vezi grafic). acest lucru înseamnă că pensia publică va fi și mai mică (scade contribuția la Pilon I, crește la II)
randamentul mediu anual la Pilon II este de 2.5 ori peste inflație, la un risc foarte mic, calculat pentru o perioadă de 18 ani (2008 – prezent) timp în care am trecut prin multe șocuri negative (criză, pandemie, război la graniță, atacul PSD în perioada Dragnea etc.) – vezi grafic. NU STATUL va administra acești bani pentru plata graduală, tot fondurile private de pensii, prin entități specializate de investiții și distribuire la plată, care au demonstrat deja timp de 18 ani că se pricep foarte bine la acest lucru! Plus: contribuția este garantată (nu avem cum să pierdem banii) !!!
ÎN TOATĂ LUMEA, doar 5 țări permit retragerea tuturor banilor de pensie privată: SUA, UK, Chile, Irlanda și … România. Cu excepția noastră, toate celelalte regretă și vor să schimbe: mulți oameni vor toți banii și îi cheltuie rapid, iar apoi au probleme financiare grave!
CONCLUZIA? Retragerea graduală a banilor de pensie privată este foarte necesară și face un bine enorm beneficiarilor. Explică foarte bine și Radu Crăciun (articol în link 3), un profesionist cu zeci de ani de experiență în investiții.
Nu se pierde nimic, nu se confiscă nimic, nu este o naționalizare sau niciun rău făcut oamenilor – toate acestea sunt mesaje cauzate de proasta înțelegere a unor jurnaliști amatori sau minciuni / manipulări cu interes politic (să vulnerabilizeze o masă mare de pensionari pentru a deveni carne de tun la alegeri politice). Salvați oamenii prin educație financiară, salvați România”, a scris economistul pe Facebook.