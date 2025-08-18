Economistul și analistul financiar Iancu Guda atrage atenția, într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, asupra urgenței reformării sistemului public de pensii și importanței consolidării Pilonului II.

Iancu Guda subliniază că un leu virat la Pilonul II generează, în medie, o pensie de 2,3 ori mai mare decât contribuția similară la Pilonul I. Dacă sumele acumulate sunt retrase gradual între 65 și 75 de ani, beneficiarii ajung să recupereze dublu, iar în cazul decesului, banii rămași pot fi moșteniți – spre deosebire de sistemul public, unde fondurile se pierd.

În prezent, pensia de stat reprezintă 43% din salariul mediu, dar, potrivit estimărilor bazate pe un studiu CFA, acest procent va scădea la 32% în următorul deceniu și la 25% peste 20 de ani. În termeni actuali, valoarea s-ar reduce la aproximativ 1.300 de lei lunar.

„Acum pensia publică este 43% din salariul mediu. În 10 ani va fi 32% și în 20 de ani doar 25%. În banii de astăzi, circa 1.300 lei. FOAMEA!”, avertizează Guda, explicând că pentru mulți români va deveni imposibil să își acopere cheltuielile de bază doar din pensia publică.

Guda argumentează că România are un sistem privat de pensii mult mai tânăr decât media internațională: doar 18 ani, față de peste 35 de ani în statele OECD. În plus, activele fondurilor de pensii private reprezintă 8,3% din PIB, de zece ori mai puțin decât media OECD.

„Singura șansă să reformăm sistemul public falimentar de pensii este creșterea cotei de contribuție la Pilon II”, spune analistul.

Randamentele Pilonului II confirmă, potrivit datelor citate, o performanță solidă: de 2,5 ori peste inflație în ultimii 18 ani, cu risc scăzut, într-o perioadă marcată de crize economice, pandemie și instabilitate geopolitică.

O altă problemă semnalată este retragerea integrală a banilor din Pilonul II, permisă în România și alte patru state (SUA, UK, Chile și Irlanda). Experiența internațională arată însă că mulți beneficiari cheltuie rapid aceste sume și ajung la dificultăți financiare majore. „Retragerea graduală este o soluție sănătoasă și benefică pentru toți”, subliniază Guda, respingând speculațiile privind „naționalizarea” sau „confiscarea” banilor.

„Nu se pierde nimic, nu se confiscă nimic, nu este o naționalizare sau niciun rău făcut oamenilor – toate acestea sunt mesaje cauzate de proasta înțelegere a unor jurnaliști amatori sau minciuni / manipulări cu interes politic (să vulnerabilizeze o masă mare de pensionari pentru a deveni carne de tun la alegeri politice)”, a concluzionat analistul.