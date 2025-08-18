Schimbări majore în sistemul pensiilor. Danemarca va avea în curând cei mai în vârstă lucrători din Europa, iar Marea Britanie s-ar putea să nu fie cu mult în urma statului nordic.

Țara nordică a crescut recent vârsta de pensionare de stat la 70 de ani, Este o schimbare care va intra în vigoare până în 2040. În Regatul Unit, vârsta de pensionare de stat stabilită de Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) este în prezent de 66 de ani și urmează să crească treptat la 68 de ani până în 2046.

„Ca să fiu sincer, nu cred că ne putem permite să așteptăm până în anii 2040”, a declarat Nigel Farage, liderul Reform UK, pentru The Telegraph. „Dacă va exista un miracol economic brusc, atunci s-ar putea schimba situația. Dar nu pare să se întâmple prea curând”, a menționat Farage, conform Birminghammail.

Liz Kendall, secretarul pentru Muncă și Pensii, a anunțat deja o revizuire a vârstei de pensionare de stat, în efortul de a rezolva problema.

„Există un fel de consens între partide că trebuie să creștem vârsta de pensionare de stat pentru a face față creșterii costurilor sistemului de pensii de stat”, a declarat Heidi Karjalainen, economist la Institutul pentru Studii Fiscale. Wouter De Tavernier, economist specializat în pensii la OCDE, a afirmat: „Se evită reluarea acelorași discuții iar și iar. Se vorbește despre dependența sustenabilității financiare pe termen lung, de decizii politice și calcule politice despre ce ar putea fi sau nu popular în alegeri.”

„Când îi întrebăm pe lucrători, majoritatea, adică 75%, sunt împotriva acestei creșteri”, spune Ashournia. „Își fac griji că nu vor putea lucra până la vârsta de pensionare, când va ajunge la 68 de ani. Cu cât crește vârsta de pensionare la stat, din punct de vedere psihologic, oamenii consideră o persoană de 65 de ani și una de 70 de ani ca fiind tipuri de oameni foarte diferite”, spune ea.

„Nu putem continua să creștem vârsta de pensionare la nesfârșit, pentru că devine nerealist ca lucrătorii să lucreze atât de mult timp”, spune Ashournia. Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, a declarat: „Nu mai credem că vârsta de pensionare ar trebui crescută automat. Nu poți continua să spui că oamenii trebuie să lucreze cu un an în plus.”

În Danemarca, pensia medie este de 2.417 euro pe lună. Sistemul danez combină pensia de stat cu scheme ocupaționale și private, ceea ce permite acumularea unor sume considerabile pentru pensionari.

Vârsta standard de pensionare este de 67 de ani, însă există și opțiuni flexibile, în funcție de numărul de ani de cotizare.