Este foarte important de știut că herniile inghinale nu se vindecă de la sine, iar singurul tratament care poate repara hernia este intervenția chirurgicală. Modern, pacienții cu hernie inghinală au acces la chirurgie minim invazivă, prin laparoscopie sau chirurgie robotică, cu multiple avantaje pentru pacienți: incizii de mici dimensiuni, risc de complicații redus, recuperare rapidă și spitalizare de scurtă durată.

Chirurgia robotică permite efectuarea inciziilor cu precizie maximă, brațele articulare ale robotului fiind manevrate de medicul chirurg de la o consolă, fapt care oferă o mobilitate superioară mâinii umane, eliminând în același timp și tremurul fiziologic. În plus, camera tridimensională asigură, în timp real, imagini de înaltă calitate, mărite de până la zece ori.

De asemenea, chirurgia robotică permite chirurgului să abordeze cu ușurință zone anatomice greu accesibile prin alte metode chirurgicale, cum este și canalul inghinal, pentru tratarea herniei.

Concret, în chirurgia robotică, medicul controlează întregul echipament prin intermediul unei console, iar robotul stabilizează imaginile și le transpune în câmpul operator. Astfel, chirurgia robotică este o opțiune sigură de tratament.

De asemenea, în situația în care o hernie inghinală este bilaterală, chirurgia robotică permite tratarea, în timpul aceleiași operații, a ambelor hernii inghinale, fără a mai fi nevoie ca pacientul să revină pentru o nouă intervenție.

Pacienții cu hernie inghinală trebuie să se adreseze medicului chiar din momentul în care apar primele semne, astfel încât să se poate stabili un diagnostic corect și un tratament corespunzător, evitându-se astfel complicațiile – strangularea sau încarcerarea herniei.

La SANADOR, pacienții au acces la consulturi de specialitate și investigații specifice pentru diagnosticarea herniilor abdominale, inclusiv a herniilor inghinale. Atunci când este necesară intervenția chirurgicală, aceasta este realizată la Spitalul Clinic SANADOR prin proceduri minim invazive, de chirurgie laparoscopică sau chirurgie robotică, atunci când există indicație în acest sens.

Operațiile robotice sunt efectuate la Spitalul Clinic SANADOR cu ajutorul unuia dintre cei mai avansați roboți chirurgicali existenți în acest moment în lume, prin tehnologia pe care o înglobează – da Vinci Xi.

Intervențiile chirurgicale de la Spitalul Clinic SANADOR sunt efectuate în condiții de maximă siguranță, într-un bloc operator foarte bine dotat, cu sprijinul specialiștilor din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.