Banca Centrală Europeană (BCE) a anunţat joi că a ales un startup portughez specializat în inteligenţa artificială (AI) pentru a sprijini prevenirea fraudelor în cadrul proiectului de lansare a euro digital.

Contractul cu Feedzai, evaluat la un plafon de 237,3 milioane de euro, este unul dintre mai multe acorduri atribuite de BCE pentru a avansa proiectul strategic ce vizează consolidarea autonomiei financiare a zonei euro şi reducerea dependenţei de sistemele de plată americane.

Potrivit informațiilor furnizate de BCE, Feedzai şi subcontractorul său PwC vor implementa un model AI destinat să identifice tranzacţiile în euro digital care ar putea prezenta risc de fraudă, pe baza interacţiunilor, istoricului și comportamentului tipic al utilizatorilor.

Astfel, furnizorii de servicii de plăţi vor putea lua decizii mai informate privind aprobarea sau respingerea tranzacţiilor în euro digital, care constă practic într-un schimb între portofele electronice susţinute de banca centrală.

Acordul principal are o durată de patru ani, cu o valoare estimată la 79,1 milioane de euro, dar cu un plafon care poate ajunge până la 237,3 milioane de euro. Tot joi, BCE a mai atribuit patru contracte pentru euro digital unor alte companii, printre care se numără și firma Capgemini, valoarea acestora variind între 27,6 milioane de euro şi 220,7 milioane de euro.

Piero Cipollone, membru al boardului executiv al BCE, a precizat că plata efectivă a acestor contracte va începe abia odată cu demararea proiectului.

Oficialul BCE a mai explicat că un calendar realist pentru lansarea euro digital este estimat pentru anul 2029. În opinia sa, Parlamentul European, Consiliul European şi Comisia Europeană ar putea finaliza până în luna mai punctele de vedere asupra proiectului, după care va începe elaborarea comună a legislaţiei.

Ulterior adoptării acesteia, BCE va avea nevoie de aproximativ doi – trei ani pentru a implementa efectiv euro digital. Cipollone a precizat, de asemenea, că proiectul câştigă teren și că discuţiile dintre statele membre ale zonei euro progresează, subliniind că acordul recent al miniştrilor de Finanţe privind limitele deţinerilor clienţilor reprezintă un pas semnificativ înainte.

BCE lucrează de mai mulţi ani la dezvoltarea euro digital, considerat o alternativă la sistemele de plată americane dominante, cum sunt Visa și Mastercard. Ministrul spaniol de Finanţe, Carlos Cuerpo, a afirmat recent că este necesar ca Europa să dezvolte propriul său sistem de plăţi digitale, pentru a reduce dependenţa de furnizori externi.

„Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăţi digital, pentru a reduce dependenţa de alţi furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm şi să facem rapid progrese”, a afirmat Cuerpo.

În ciuda unui sprijin politic larg, Parlamentul European nu a adoptat încă legislaţia necesară, argumentând că mai trebuie analizate anumite detalii. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a subliniat nevoia Europei de a dispune de un sistem de plăţi independent, în contextul în care tot mai multe afaceri îşi desfăşoară activitatea online.

Dombrovskis a declarat că este important să se consolideze autonomia strategică a Europei și să se dezvolte un sistem de plată adecvat la nivel european, care să nu depindă de soluții externe.

Unele state membre au dezvoltat propriile sisteme naţionale de plăţi digitale, dar niciunul nu este acceptat la scară largă în interiorul Uniunii Europene.

Deşi Comisia Europeană a propus în 2023 legislaţia pentru euro digital, progresul până în prezent a fost limitat, iar unele voci din Parlament și mediul bancar au exprimat îngrijorări că adoptarea monedei digitale ar putea afecta rolul sectorului bancar tradițional și ar putea genera riscuri de stabilitate.

Dombrovskis a dat asigurări că BCE va furniza cadrul tehnic de bază pentru ca sectorul privat să construiască soluțiile necesare, considerând euro digital un proiect crucial atât pentru dezvoltarea tehnologică, cât și pentru autonomia strategică a Uniunii Europene.