„Vreau să spun din capul locului, pentru că este foarte important de subliniat, că astăzi mai îndeplinim o bornă importantă din implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, care nu doar că nu se oprește, ci se accelerează cu această ocazie”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru, în conferința de presă de la Palatul Victoria, susținută după ședința de Guvern.

Conform acestuia, a fost convenit un preacord cu Comisia Europeană, menit să aducă mai multă claritate atât în spațiul public, cât și în raporturile dintre instituțiile statului, în ceea ce privește elementele care rămân incluse în PNRR.

„Astăzi, iată, am adoptat Memorandumul care confirmă în ședință de Guvern rezultatele acestui preacord. Noua alocare agreată Comisia Europeană, vă readuc aminte că este de 21,62 miliarde de euro, din care integral componenta de nerambursabil 13,56 miliarde de euro și 8,06 miliarde euro împrumuturi. Vă spuneam că această securizare integrală a componentei de granturi a fost unul din obiectivele principale de negociere”, a mai afirmat ministrul. „Așa cum vă puteți da seama, orice alocare pe componenta de împrumuturi se duce direct în deficit și pentru acest motiv ne-am limitat la o valoare mai redusă pe componenta împrumuturi. Ceea ce am adoptat în Memorandum este lista integrală a investițiilor și a componentelor din PNRR, astfel încât în acest moment există predictibilitate”, a adăugat acesta.

El a precizat că, în luna septembrie a acestui an, după finalizarea schimburilor oficiale de documente, Comisia Europeană urmează să aprobe noua formă renegociată a planului. Iar pe 20 octombrie, în cadrul ședinței ECOFIN, Consiliul va emite aprobarea finală. „Memorandumul servește ca o bază legală intermediară până la momentul în care vom avea confirmarea la nivel de Consiliu”, a mai adăugat ministrul.

Acesta a explicat că va fi instituit un sistem de monitorizare transparentă: „Vom avea un tablou de bord pe care Ministerul Investiției și Proiectele Europene îl va lucra împreună cu ministerele de linie, astfel încât, repet, în luna septembrie vom avea o vizibilitate foarte clară pe stadiul de implementare al fiecăruia dintre proiectele rămase, pentru ca în acest an de zile pe care îl avem, până în august 2026, să transformăm PNRR-ul într-o poveste de succes”.

De asemenea, Dragoș Pîslaru a anunțat joi că OUG aflată în transparență decizională și prezentată în primă lectură în ședința de Guvern clarifică soarta proiectelor eliminate din PNRR. „Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanțare de 47,4 miliarde de euro”, a precizat ministrul. El a subliniat că atenția va fi concentrată asupra proiectelor care prezintă șanse reale de finalizare.

„Al doilea act normativ care a fost astăzi în primă lectură, evident, este Ordonanța de Urgență pentru instituirea unor măsuri legate de PNRR și anume ce se întâmplă cu proiectele care, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu Comisia Europeană, nu mai vor fi finanțate în PNRR”, a adăugat Pîslaru după ședința de Guvern. Ministrul a subliniat necesitatea unei analize transparente și a cifrelor reale.

„Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanțare de 47,4 miliarde de euro. Cumva prin acest mecanism de fracționare și supracontractare, România a încercat să acopere foarte, foarte multe proiecte benefice pentru dezvoltarea țării, dar cumva peste capacitatea, posibilitățile de finanțare pe care România le-a avut”, a explicat el.

Ministrul Pîslaru a făcut o comparație sugestivă: este ca și cum ai pregăti o masă de prânz, te apuci de 10 feluri de mâncare și nu termini niciunul.

„Problema este că rămânem nemâncați. În situația pe care o avem astăzi, am încheiat aceste contracte de finanțare pentru foarte, foarte multe proiecte și în acest moment avem o problemă, deoarece mai avem doar un an pentru a stabili care sunt proiectele pe care vrem să ne concentrăm și să obținem resursele financiare pentru ele”, a continuat Pislaru.

Potrivit ministrului, „Ordonanța de Urgență spune foarte clar, pentru proiectele pentru care încă nici nu am ordin de începere a lucrărilor, care pică din PNRR, la aceste proiecte trebuie să renunțăm”. „Presupune că trebuia cumva să ne concentrăm resursele pe proiectele pe care le avem în momentul de față în PNRR și cele care sunt mai avansate”, a completat el. Ministrul a explicat că proiectele cu un progres fizic între 0 și 30% urmează să fie suspendate.

Anterior, tot joi, 14 august, PSD a transmis un comunicat de presă prin care subliniază că nu este de acord cu forma actuală a OUG-ului care blochează investițiile din PNRR. Forma proiectului, arată PSD, nu beneficiază de sprijinul coaliției și nici nu a fost avizată de miniștrii social-democrați. În plus, PSD va convoca Biroul Permanent Național și va propune amendamente la acest act normativ.

În acest context politic extrem de tensionat, premierul Ilie Bolojan a decis să retragă proiectul de OUG de pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Documentul va fi reanalizat și introdus din nou pe agenda Guvernului săptămâna viitoare.

„PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție. Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”, se arată în comunicatul social-democraților.

Astfel, echipa PSD și-a exprimat concis hotărârea de a nu mai susține nicio decizie majoră a Guvernului de la București care este promovată fără a exista un consens politic între partidele din arcul guvernamental. Respectarea mecanismului decizional convenit în Acordul Politic este văzută de către social-democrați ca fiind necesară pentru buna funcționare a Guvernului.