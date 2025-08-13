Ilie Bolojan spune că procesul va începe cu aparatul guvernamental și va continua cu ministerele, urmând ca în plan să fie incluse și comasarea sau desființarea unor agenții.

Scopul principal este diminuarea costurilor cu personalul și corectarea dezechilibrelor din structura administrativă, în condițiile în care, în prezent, numărul celor aflați în poziții de conducere este mai mare decât cel al angajaților care desfășoară efectiv activități de specialitate.

„Ceea ce am făcut astăzi trebuie făcut cu toate ministerele în toamna acestui an. Trebuie să calculăm corect personalul. În prezent, piramida este inversată: cei care conduc sunt mai mulți decât cei care efectiv lucrează”, a declarat Bolojan la Digi24.

Bolojan a precizat că serviciile de suport nu ar trebui să depășească o treime din serviciile de specialitate și a subliniat existența unui potențial semnificativ pentru reducerea cheltuielilor în sectorul public. Premierul consideră că menținerea în funcție a persoanelor care nu își îndeplinesc atribuțiile produce un dublu prejudiciu: consumă resurse financiare din bani publici și afectează moralul celorlalți angajați.

„Cine primește salariu fără să își justifice munca face rău de două ori: pe de o parte cheltuie banii oamenilor, iar pe de altă parte în sistemul public niciun angajat nu mai are motivație când vede că un coleg nu muncește”, a mai spus el.

Șeful Guvernului a amintit că a mai gestionat procese similare de restructurare în 2007 și la Primăria Oradea, subliniind că, deși aceste măsuri nu sunt comode, ele sunt necesare pentru buna funcționare a administrației. Planul prevede ca procesul de reducere a personalului să dureze între trei și cinci luni, fără a fi necesare plăți compensatorii, deoarece nu există contracte colective care să le impună. Bolojan a adăugat că sectorul privat are capacitatea de a absorbi o parte dintre angajații concediați.

„Pentru fiecare om afectat, m-a sunat cineva, nimeni nu era singur. Nu este comod, dar nu este normal să mărim taxele în timp ce tolerăm oameni care nu își fac datoria”, a completat el.

Premierul a avertizat că o combinație între recesiune și o criză bugetară ar fi cea mai nefavorabilă situație pentru România, motiv pentru care aceste măsuri trebuie aplicate rapid pentru a preveni blocaje majore în economie.