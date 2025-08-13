Premierul Ilie Bolojan a reiterat miercuri, într-un interviu acordat Digi24, un discurs critic la adresa pensiilor de serviciu ale magistraților, prezentându-le ca simbol al unei „inechități sociale” și stârnind din nou nemulțumirea corpului profesional din justiție. Declarațiile sale vin într-un moment de maximă sensibilitate, în contextul dezbaterilor privind reforma sistemului de pensii.

În locul unei dezbateri tehnice, premierul a ales să accentueze percepția publică negativă asupra judecătorilor și procurorilor. „Nu se aplică nicăieri, în niciun alt domeniu și în nicio altă țară”, a spus Bolojan despre pensiile de serviciu, omițând că în numeroase democrații acestea sunt considerate garanții pentru independența magistraților.

Magistrații beneficiază de un regim profesional restrictiv, cu interdicția de a protesta, de a adera la partide politice sau de a desfășura activități comerciale. În acest context, pensia de serviciu este prevăzută ca o compensație legală pentru limitările impuse, însă aceste argumente au lipsit din intervenția șefului Guvernului.

În schimb, Bolojan a apelat la comparații cu alte profesii:

„Ce spune un om care lucrează până la 65 de ani și iese cu o pensie mai mică de 10 ori decât un magistrat? Este o inechitate care trebuie rezolvată”.

Această paralelă, spun specialiștii în drept, ignoră faptul că profesiile invocate de premier nu presupun restricțiile severe aplicate magistraților.

Premierul a invocat și cifra de „20.000 de procese” intentate de magistrați împotriva statului, fără a menționa că multe dintre aceste acțiuni au fost câștigate în instanță din cauza încălcării legii de către autorități. Surse din mediul juridic amintesc că Ministerul Justiției a fost obligat să plătească despăgubiri tocmai pentru că guvernele au emis norme contradictorii sau discriminatorii.

Deși a anunțat întâlniri cu asociațiile profesionale, Bolojan a recunoscut că pachetul legislativ este deja finalizat și va fi publicat „foarte probabil mâine”, ceea ce ridică semne de întrebare privind autenticitatea dialogului. Consiliul Superior al Magistraturii a calificat această abordare drept „dictat”.

Șeful Guvernului a vorbit și despre o posibilă „taxare suplimentară” a pensiilor care depășesc 3.000 de euro, fără a prezenta însă un mecanism clar sau o justificare constituțională. Economiștii avertizează că o astfel de măsură, dacă nu este fundamentată juridic și fiscal, poate genera noi litigii împotriva statului.