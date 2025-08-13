Bolojan amplifică tensiunile cu magistrații prin retorică populistă și cifre trunchiate
Premierul Ilie Bolojan a reiterat miercuri, într-un interviu acordat Digi24, un discurs critic la adresa pensiilor de serviciu ale magistraților, prezentându-le ca simbol al unei „inechități sociale” și stârnind din nou nemulțumirea corpului profesional din justiție. Declarațiile sale vin într-un moment de maximă sensibilitate, în contextul dezbaterilor privind reforma sistemului de pensii.
În locul unei dezbateri tehnice, premierul a ales să accentueze percepția publică negativă asupra judecătorilor și procurorilor. „Nu se aplică nicăieri, în niciun alt domeniu și în nicio altă țară”, a spus Bolojan despre pensiile de serviciu, omițând că în numeroase democrații acestea sunt considerate garanții pentru independența magistraților.
Ce nu spune premierul despre statutul magistraților
Magistrații beneficiază de un regim profesional restrictiv, cu interdicția de a protesta, de a adera la partide politice sau de a desfășura activități comerciale. În acest context, pensia de serviciu este prevăzută ca o compensație legală pentru limitările impuse, însă aceste argumente au lipsit din intervenția șefului Guvernului.
În schimb, Bolojan a apelat la comparații cu alte profesii:
„Ce spune un om care lucrează până la 65 de ani și iese cu o pensie mai mică de 10 ori decât un magistrat? Este o inechitate care trebuie rezolvată”.
Această paralelă, spun specialiștii în drept, ignoră faptul că profesiile invocate de premier nu presupun restricțiile severe aplicate magistraților.
Premierul a invocat și cifra de „20.000 de procese” intentate de magistrați împotriva statului, fără a menționa că multe dintre aceste acțiuni au fost câștigate în instanță din cauza încălcării legii de către autorități. Surse din mediul juridic amintesc că Ministerul Justiției a fost obligat să plătească despăgubiri tocmai pentru că guvernele au emis norme contradictorii sau discriminatorii.
Consultare formală, decizii deja luate
Deși a anunțat întâlniri cu asociațiile profesionale, Bolojan a recunoscut că pachetul legislativ este deja finalizat și va fi publicat „foarte probabil mâine”, ceea ce ridică semne de întrebare privind autenticitatea dialogului. Consiliul Superior al Magistraturii a calificat această abordare drept „dictat”.
Șeful Guvernului a vorbit și despre o posibilă „taxare suplimentară” a pensiilor care depășesc 3.000 de euro, fără a prezenta însă un mecanism clar sau o justificare constituțională. Economiștii avertizează că o astfel de măsură, dacă nu este fundamentată juridic și fiscal, poate genera noi litigii împotriva statului.