Consiliul Local Oradea a adoptat recent o serie de măsuri care vor transforma semnificativ politica fiscală a municipiului. Printre principalele modificări se numără majorarea impozitelor pe locuințe, eliminarea unor scutiri și introducerea unor taxe suplimentare pentru clădirile degradate și anumite servicii publice.

Primarul Florin Birta a explicat că aceste ajustări sunt rezultatul unei reforme fiscale la nivel național și că municipalitatea este obligată să le pună în aplicare.

„Aceste lucruri au fost stabilite de Parlament. Chiar dacă nu ne convine, suntem obligați să le punem în aplicare după ce s-a luat o decizie la nivel central”, a spus Florin Birta, citat de Bihoreanul.

Conform noilor reguli, impozitele vor fi calculate mai aproape de valoarea reală de piață a locuințelor. Începând cu 2026, pentru un apartament cu două camere în zona centrală, impozitul anual va crește de la 178 de lei la 456 de lei, iar pentru un apartament cu trei camere de la 289 de lei la 587 de lei.

În același timp, mai multe scutiri vor fi eliminate, inclusiv pentru persoanele cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, donatorii de sânge și urmașii deportaților sau refugiaților. Proprietarii de mașini electrice vor plăti un impozit anual de 80 de lei.

Creșterile au stârnit critici din partea consilierilor locali ai PSD, UDMR și AUR, care s-au abținut de la vot. Adrian Madar, consilier PSD, a considerat majorările „un experiment economic fără precedent”, în timp ce Szabó József de la UDMR a subliniat că administrația putea să limiteze anumite tarife pentru serviciile folosite de pensionari. Reprezentanții AUR s-au arătat total împotriva oricăror creșteri, invocând povara suplimentară asupra cetățenilor.

Pe lângă impozitele pe locuințe, Consiliul Local a decis majorarea cu 10% a taxelor pentru ocuparea domeniului public și scumpirea biletelor la Ștrandul Ioșia și Grădina Zoologică, precum și la aquapark-ul Nymphaea. Totodată, 26 de clădiri aflate în stare de degradare, aparținând unui număr de 96 de proprietari, vor fi supraimpozitate cu 500%.

Primarul Birta a subliniat că municipalitatea a încercat să mențină neschimbate anumite taxe, precum cele pentru locurile de parcare, accesul în cimitire sau serviciile funerare, dar majorările nu au putut fi evitate în alte domenii din cauza costurilor de funcționare și a inflației.

Noile taxe și impozite vor intra în vigoare de la începutul anului 2026 și vor afecta majoritatea locuințelor și proprietăților din Oradea.