Radu Georgescu a explicat într-o postare realizată pe Facebook că această evoluție este rezultatul unui context economic nefavorabil, combinând inflația ridicată, scăderea puterii de cumpărare, salariile reale în scădere și dobânzile mari la creditele imobiliare, ceea ce face achiziția unei locuințe mult mai dificilă.

Expertul a subliniat că această tendință va fi accelerată în 2026, când prăbușirea pieței va fi mai vizibilă. În România sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale, reprezentând aproximativ 25% din totalul locuințelor, iar în București 218.000 de locuințe sunt nelocuite. Aceste date indică un dezechilibru semnificativ între cerere și ofertă, iar efectele se vor resimți pe întreaga piață.

„Am avut dreptate

Se sparge bula imobiliara !

Ieri s-au publicat vanzarile de locuinte din Romania pe luna noiembrie

Vanzarile de locuinte din Romania s-au prabusit cu 22% comparat cu noiembrie 2024 !!

Vezi aici fisierul facut de mine cu sumele pe fiecare judet”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Situația financiară a dezvoltatorilor imobiliari confirmă această tendință. În trimestrul al treilea din 2025, mai mulți dezvoltatori au înregistrat cash flow negativ, ceea ce înseamnă că din firme ies mai mulți bani decât intră. Scăderea vânzărilor, combinată cu credite bancare mari, pune dezvoltatorii în fața a două opțiuni: fie acordarea de discounturi semnificative la locuințe, fie preluarea acestora de către bănci.

„Ce se intampla este logic din punct de vedere economic

Se intampla ce am explicat de mai multe ori

Combinatia dintre inflatie mare, putere de cumparare scazuta, scadere salarii reale si dobanzi mari la credite face imposibil sa mai cumperi o locuinta in Romania

In 2026 prabusirea va fi accelerata

Iti explic ce se va intampla in 2026 cu locuintele

Poti sa cauti pe Google cate apartamente sunt declarate goale la ultimul recensamant din Romania

In Romania sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale !!!

Milioane !!!

Nu este greseala de scriere

Adica 25% din totalul locuintelor din Romania sunt goale

In Bucuresti 218.000 de locuinte sunt goale !!!

M-am uitat pe situatiile financiare publice

In trim 3 2025 mai multi dezvoltatori au cash flow negativ

Pe romaneste, din firma ies mai multi bani decat intra

Se intampla acest lucru deoarece vanzarile de locuinte au scazut

Deoarece au credite mari la banca, acesti dezvoltatori imobiliari au 2 optiuni

• In 2026 acorda discounturi la locuinte

• Bancile vor prelua locuintele”, a explicat expertul economic.

Pentru anul 2026, perspectivele sunt dure pentru mulți dezvoltatori și pentru persoanele care au contractat credite imobiliare după 2020. Cei care și-au achiziționat locuințe înainte de 2020 vor fi mai puțin afectați, iar pentru cei care așteaptă să cumpere locuințe, anul viitor va reprezenta o oportunitate de piață, fiind comparat cu un „Black Friday imobiliar”.

Ultimul eveniment similar a avut loc în 2009, când prețurile locuințelor au scăzut cu aproximativ 50%, însă intervenția Guvernului prin Programul Prima Casă cu avans de 5% și garanții a moderat scăderea prețurilor. În prezent, guvernul nu mai dispune de resurse pentru a susține sectorul imobiliar, ceea ce accentuează perspectivele dificile pentru 2026, când unii vor trăi un „Halloween imobiliar”, iar alții vor beneficia de un „Black Friday imobiliar”.

„2026 va fi un an extrem de greu pentru multi dezvoltatori imobiliari

Si pentru multi oameni care au luat credite imobiliare dupa anul 2020

Va fi un an cat de cat OK pentru cei care au luat credite imobiliare inainte de anul 2020

Dar fi un foarte bun pentru cei care au asteptat sa cumpere locuinte

Va incepe sezonul de Black Friday la locuinte

Ultimul sezon de Black Friday la locuinte a fost in 2009 cand preturile au scazut cu 50%

Preturile ar fi scazut si mai mult daca nu intervenea Guvernul prin Programul Prima Casa cu avans de 5% si garantii

Acum Guvernul nu mai are resurse sa sustina sectorul imobiliar

Pe romaneste, in 2026 pentru unii va fi Halloween imobiliar iar pentru altii va fi Black Friday imobiliar”, a conchis acesta.

