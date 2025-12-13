Publicații economice europene titrează că bula imobiliară din România s-a spart, pe fondul unui declin accentuat al tranzacțiilor și al presiunilor fiscale tot mai mari. The European Times nota că, spre finalul anului 2025, prețurile au început să scadă în mai multe orașe, iar cumpărătorii amână achizițiile din cauza noilor taxe și a incertitudinii economice.

Analizele citate indică o schimbare de comportament în rândul românilor, care devin mai prudenți. Dezvoltatorii și consultanții menționați de presa europeană vorbesc despre o piață mult mai lentă, cu negocieri mai dure și cu o cerere vizibil afectată de costurile suplimentare.

Informațiile din presa străină sunt susținute de datele oficiale ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). În noiembrie 2025 au fost tranzacționate 50.059 de imobile, cu peste 8.400 mai puține decât în luna anterioară și cu un minus similar față de noiembrie 2024. Este una dintre cele mai abrupte scăderi lunare din ultimii ani.

Datele citate de jurnaliștii europeni arată că și luna octombrie a fost marcată de o scădere de aproape 19% a tranzacțiilor față de anul precedent. Creșterea TVA pentru locuințe de la 9% la 21% este descrisă drept un șoc fiscal care a afectat direct capacitatea de cumpărare.

„Creșterea TVA pune presiune masivă pe cumpărători: creditele necesită mai mult avans, iar ratele lunare cresc automat”, a declarat pentru presa europeană Antoanela Comșa, director adjunct în cadrul Global Vision.

Specialiști citați în presa europeană explică faptul că raportul de forțe din piață se schimbă. Prețurile stagnează, iar în anumite orașe, precum Oradea și Iași, sunt semnalate scăderi de aproximativ două procente. Segmentul cel mai afectat rămâne cel al locuințelor mici, unde avansurile mai mari și ratele crescute limitează accesul la creditare.

În paralel, apare o decuplare între ritmul construcțiilor și cererea reală. Deși în 2025 volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 9%, iar segmentul rezidențial cu peste 11%, numărul tranzacțiilor a scăzut, semn că oferta depășește capacitatea de absorbție a pieței.

„Suntem într-o etapă în care puterea trece de la vânzător la cumpărător. Prețurile stagnează, iar în unele orașe, precum Oradea și Iași, se observă scăderi de aproximativ două procente”, afirmă expertul imobiliar Daniel Crainic.

ANCPI arată că și numărul ipotecilor este în scădere. În noiembrie au fost înregistrate 33.833 de ipoteci, cu peste 700 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut. Tendința confirmă dificultățile tot mai mari în accesarea finanțării.

În același timp, decizia Curții Constituționale din 10 decembrie permite intrarea în vigoare a noilor majorări de taxe locale. Impozitele pe locuințe, terenuri și mașini cresc semnificativ, iar baza de impozitare pentru clădirile rezidențiale ajunge în unele cazuri să se dubleze sau chiar să se tripleze.

În orașele mari, creșterile pot ajunge la 50–80%, în funcție de deciziile autorităților locale.

Experții avertizează că efectul cumulat al taxelor mai mari, inflației și dobânzilor ridicate poate prelungi stagnarea pieței și în 2026. Potrivit estimărilor, piața imobiliară va continua să caute un nou echilibru, cel mai probabil până în 2027, într-un context economic mult mai restrictiv decât în anii anteriori.