Spitalul Județean Suceava a decis instituirea unei taxe de 10 lei pentru eliberarea documentelor care confirmă ora nașterii, măsura fiind valabilă și pentru alte solicitări ce vizează informații medicale sau date cu caracter personal. Conducerea unității sanitare a venit cu clarificări după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia taxa ar urma să fie de 100 de lei.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Tiberiu Brădăţan, a explicat că suma de 100 de lei menționată într-un proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică reprezintă o simplă eroare materială. Documentul respectiv, publicat pe site-ul spitalului și aflat în legătură cu proiectul de taxe și impozite al Consiliului Județean Suceava pentru anul 2026, va fi corectat oficial în ședința de Consiliu Județean programată pentru data de 23 decembrie.

”De fapt, în loc de 10 lei cât este proiectată această taxă, a apărut în proiect suma de 100 de lei. În contextul acesta, deja există în momentul de faţă o propunere de rectificare a acestei erori materiale, care va fi făcută în şedinţa de Consiliu Judeţean din data de 23 decembrie. Practic, este vorba de o sumă similară cu alte sume care presupun liberarea de date cu caracter personal ale persoanelor care accesează Spitalul Judeţean Suceava”, a precizat el.

Potrivit reprezentantului unității medicale, valoarea corectă a taxei este de 10 lei, o sumă comparabilă cu alte tarife percepute pentru eliberarea de date din arhiva spitalului. Acestea presupun timp, resurse și accesarea unor documente mai vechi, păstrate în evidențele instituției.

În ceea ce privește motivele pentru care tot mai multe persoane solicită informații exacte despre ora nașterii, Tiberiu Brădăţan a declarat că spitalul nu poate decât să observe existența unui număr crescut de cereri, fără a avea o evidență clară asupra momentului sau frecvenței acestora. El a admis însă că, potrivit discuțiilor apărute în spațiul public, aceste solicitări ar putea fi legate de realizarea unor calcule astrologice sau astrograme.

”Putem doar să speculăm. E vorba de un număr de solicitări care au apărut. Nu pot să vă spun numărul exact, dar solicitările au aparut cu privire la acest tip de informaţie. Şi după cum s-a făcut şi vorbire în spaţiu public, este posibil să fie legat de dorinţa de a face nişte astrograme, de a face nici calcule astrologice. Este dreptul fiecărei persoane de a solicita astfel de informaţii. Noi am luat act şi în consecinţă încercăm să-i ajutăm pe toţi şi să oferim aceste informaţii în funcţie de solicitările care apar”, a declarat Brădăţan.

Oficialul a subliniat că solicitarea unor astfel de date este un drept al fiecărei persoane, iar spitalul are obligația de a răspunde cererilor formulate, în limitele legii. De asemenea, a precizat că părinții apelează la arhiva spitalului mai ales atunci când documentele sunt vechi, de ordinul lunilor sau chiar al anilor, și nu mai sunt disponibile în evidențele personale.

”Nu avem informaţii cu privire la momentul la care se solicită aceste date”, a adăugat purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare.

Taxa de 10 lei nu se aplică exclusiv documentelor care atestă ora nașterii, ci este valabilă pentru o gamă mai largă de solicitări adresate Spitalului Județean Suceava, incluzând atât documente medicale, cât și informații cu caracter personal.