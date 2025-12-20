Renumitul analist economic și profesor universitar Mircea Coșea s-a stins din viață joi, la vârsta de 83 de ani, pe patul de spital, după ce a luptat cu probleme de sănătate care i-au marcat ultimele luni de viață. Profesorul trecuse printr-un diagnostic de cancer și a urmat tratamente complexe, inclusiv chimioterapie, radioterapie și intervenții chirurgicale.

Deși reușise inițial să se vindece, starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar în cele din urmă boala a învins. În ultimele sale apariții publice, Coșea a fost deschis despre dificultățile prin care trecuse și a oferit analize privind viitorul economic al României.

Profesorul Coșea observase atent măsurile economice adoptate de actualul guvern și a atras atenția, într-o ultimă intervenție făcută la România TV, asupra efectelor pe termen scurt ale deciziilor politice.

Mircea Coșea a avertizat că, după sărbătorile de iarnă, românii se vor confrunta cu dificultăți financiare, subliniind că economiile destinate unui Crăciun fericit vor fi urmate de o scădere a consumului și de posibila plecare a firmelor străine din țară.

„După Sărbătorile de iarnă, va fi greu. Românii economisesc să aibă Crăciun fericit, după asta banii din ce în ce mai puțini, consum mic. Ne așteptăm la plecarea firmelor străine”, a afirmat profesorul.

De asemenea, Coșea a explicat că majorările de taxe și impozite nu sunt oportune în acest moment, considerând că economia României se află la limita suportabilității și nu mai poate face față unor creșteri fiscale suplimentare.

„Aceste creșteri de impozite și taxe nu trebuie să fie deloc acum. Economia românească nu mai suportă acum creșteri de impozite și taxe. Suntem la o limită a suportabilității”, a mai spus el.

Mircea Coșea a avut o carieră impresionantă atât în domeniul academic, cât și în viața politică și publică. A fost profesor la Academia de Studii Economice din București, unde a contribuit la formarea mai multor generații de economiști, iar activitatea sa didactică a fost completată de participarea constantă la dezbateri publice pe teme economice.

Între 1993 și 1996, el a ocupat funcția de Ministru de Stat și Președinte al Consiliului pentru Reformă în Guvernul condus de Nicolae Văcăroiu, având un rol esențial în procesul de reformă economică și în crearea pieței de capital din România.

Cariera sa politică a inclus două mandate de deputat în Parlamentul României, în perioadele 1996–2000 și 2004–2008, iar în 2007 a reprezentat România în Parlamentul European, odată cu aderarea țării la Uniunea Europeană.

În paralel, Mircea Coșea a acumulat experiență internațională, lucrând între 1973 și 1980 ca expert în prognoză economică în cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, la Geneva.

Prin implicarea sa constantă în viața publică, prin expertiza sa recunoscută și prin contribuțiile la politica economică națională și internațională, Mircea Coșea a rămas un reper pentru economiști și pentru decidenții politici din România.