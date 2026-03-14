Ajutorul de deces va crește în acest an! În proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026, anexă la buget, câștigul salarial mediu brut pe economie utilizat în calcule este de 9.192 lei pe lună. Ajutorul de deces este stabilit anual și nu poate fi mai mic decât câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Astfel, după intrarea în vigoare a legii, ajutorul de deces va fi de 9.192 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, cu 572 de lei mai mult decât în prezent. În situația decesului unui membru de familie al acestuia, ajutorul va fi de 4.596 de lei, adică jumătate din această sumă, ceea ce reprezintă o creștere de 286 de lei față de suma actuală. În prezent, ajutorul de deces este de 8.620 de lei pentru pensionari sau persoane asigurate, iar pentru decesul unui membru de familie suma este de 4.310 lei.

Proiectul Legii bugetului pentru anul 2026 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor în data de 10 martie 2026, iar sumele pot fi modificate atunci când se aprobă bugetul final. În practică, firmele de servicii funerare își construiesc multe dintre pachete aproape de valoarea ajutorului de deces, deoarece aceasta este suma pe care familia o primește de la stat. Atunci când ajutorul crește, există riscul ca și prețurile pentru înmormântare să urce.

Casa Județeană de Pensii Iași a anunțat programul pentru plata ajutoarelor de deces prin casierie. Începând cu 2 martie 2026, plata ajutoarelor de deces se va face astfel: pentru cererile depuse între orele 08:00 și 12:00, plata se va efectua în ziua lucrătoare următoare, între 10:00 și 14:00; pentru cererile depuse între orele 12:00 și 14:00 (respectiv 12:00 – 13:00 vinerea), plata se va face în două zile lucrătoare. Potrivit articolului 115 din Legea nr. 360/2023, ajutorul de deces trebuie plătit în termen de maximum trei zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii competentă. Plata se poate efectua și prin virament bancar, în cazul persoanelor fizice care solicită acest drept.

Ajutorul de deces poate fi solicitat de orice persoană care dovedește că a suportat cheltuielile legate de înmormântare. Aceasta poate fi soțul, copilul, părintele sau chiar o persoană juridică, cu condiția să prezinte documente care atestă plata cheltuielilor funerare.

Ajutorul se acordă și în cazul decesului unei persoane care, în ultimele șase luni înainte de deces, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă.

Legea prevede și situația în care persoana decedată nu era asigurată sau pensionar, dar era membru de familie al unui asigurat sau pensionar. În acest caz, statul acordă jumătate din suma ajutorului de deces. Membrii de familie pentru care se poate acorda acest drept sunt soțul sau soția, precum și copiii – proprii, adoptați, aflați în plasament sau încredințați spre creștere. Copiii pot beneficia de acest ajutor până la vârsta de 18 ani, iar dacă își continuă studiile, până la 26 de ani.

De asemenea, dacă un copil nu mai poate munci din cauza unei boli, ajutorul poate fi acordat și după această vârstă. Totodată, ajutorul de deces poate fi acordat și părinților sau bunicilor oricăruia dintre soți. Pentru a primi sumele de la stat, solicitantul trebuie să dovedească că era asigurat sau pensionar la data decesului membrului de familie.

Ajutorul de deces se acordă și în cazul în care persoana decedată se afla în concediu pentru creșterea copilului, până la doi ani, sau până la trei ani în cazul copilului cu dizabilități, cu condiția ca persoana să fi fost asigurată în sistemul public de pensii înainte de intrarea în concediu.

Pentru obținerea ajutorului de deces sunt necesare certificatul de deces și documentele care dovedesc plata cheltuielilor de înmormântare, cum ar fi facturi sau alte acte justificative. Cererea se depune la casa de pensii competentă, în funcție de domiciliul solicitantului.

Un aspect important este că acordarea ajutorului de deces nu depinde de un anumit stagiu de cotizare. Astfel, dacă persoana decedată era asigurată sau pensionar, ajutorul poate fi solicitat indiferent de perioada în care aceasta a contribuit la sistemul public de pensii.