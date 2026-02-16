ASF are în lucru un proiect de normă ce vizează una dintre cele mai consistente reforme ale pieței RCA din ultimii ani. Documentul urmează să fie analizat într-o viitoare ședință a Consiliului instituției și propune modificări structurale ale sistemului bonus-malus.

Noua arhitectură va include 14 clase de bonus și 12 clase de malus, comparativ cu cele opt existente în prezent pentru fiecare categorie. Obiectivul declarat este diferențierea mai clară a comportamentului rutier și reflectarea mai fidelă a riscului în prețul poliței.

Șoferii responsabili de accidente vor fi sancționați mai drastic:

−2 clase pentru fiecare accident cu daune materiale

−4 clase pentru fiecare accident cu vătămări corporale

Astfel, un conducător auto încadrat la B0 va coborî la M2 după primul incident, ceea ce implică deja o primă peste tariful de bază. Pentru clasa maximă de penalizare, M12, costul RCA poate urca până la de trei ori nivelul de referință. În prezent, plafonul de majorare pentru malus maxim (M8) este de +80%.

Reducerea maximă rămâne la 50%, însă atingerea celei mai favorabile clase devine mai dificilă, având în vedere extinderea numărului de trepte bonus.

Pentru prima dată pe piața locală, proiectul introduce RCA de grup între membrii aceleiași familii. Coeficientul bonus-malus va fi stabilit ca medie aritmetică a claselor șoferilor incluși în grup.

Exemplu: dacă un șofer este la B1, iar altul din familie la M1, ambii ar putea ajunge la B0 în cadrul poliței comune.

De asemenea, apare posibilitatea cedării unor clase de bonus între membrii familiei.

Exemplu: soția la B8 și soțul la M4 → transfer de 4 clase → soțul la B0, soția la B4.

Măsura ar putea oferi o gură de oxigen pentru șoferii cu istoric nefavorabil, dar și o flexibilitate suplimentară în gestionarea costurilor.

Conducătorii auto care intră în sistem (de exemplu, la achiziția unei mașini noi) și dețin permis de peste 3 ani vor fi încadrați direct la B2, beneficiind de reducere. Cei cu vechime sub 3 ani rămân la B0. Autovehiculele noi ale persoanelor juridice vor porni tot de la B0.

Alcoolul și substanțele psihoactive: sancțiuni cumulative

Șoferii care provoacă daune sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive vor suferi o retrogradare suplimentară de −2 clase, peste penalizarea aferentă accidentului.

În practică, un accident cu vătămări corporale comis în astfel de condiții poate însemna o scădere totală de −6 clase.

ASF propune extinderea libertății contractuale pentru asigurători, prin introducerea unor clauze suplimentare, precum:

-Franșiza (asiguratul suportă o parte din daună, în schimbul unei prime mai mici)

-Menținerea beneficiului bonus-malus

-Clauza de dezastru

-Reînnoire automată

-Suspendare facultativă temporară

Franșiza funcționează similar CASCO, iar menținerea bonus-malus presupune plata unei sume suplimentare pentru a evita retrogradarea după un accident.

Polițele RCA ar urma să includă un cod QR cu informațiile esențiale necesare în caz de daună.

În plus, ASF anunță clarificarea modului de formare a primei. Proiectul prevede:

„Extinderea și transparentizarea informațiilor prezentate potențialilor asigurați în ofertele de asigurare RCA astfel încât potențialul asigurat să înțeleagă de la ce primă de asigurare se pleacă pe segmentul din care acesta face parte, care sunt sumele care se scad sau se adaugă și care sunt justificările pentru încărcarile sau discount-urile aplicate, care este influența bonus-malus asupra primei, justificarea majorării primei de asigurare de la un an la altul în cazul în care prima pe segmentul corespunzător este cu peste 10% mai mare în cazul reînnoirii contractului RCA la același asigurător, care este costul distribuției, care sunt costurile acoperirii clauzelor facultative, și care este valoarea contribuțiilor datorate FGA și BAAR.”

Ce urmează

Proiectul de normă trebuie dezbătut și aprobat de Consiliul ASF. Dacă va fi adoptat în forma actuală, schimbările vor remodela semnificativ modul în care sunt calculate reducerile și penalizările RCA, cu impact direct asupra buzunarelor șoferilor.