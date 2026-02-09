În 2026, deținerea unei mașini în România a devenit mai costisitoare chiar din primele zile ale anului, odată cu modificările fiscale care au vizat direct impozitul auto. Acesta rămâne principalul impozit plătit de șoferi și este calculat în funcție de capacitatea cilindrică, pe tranșe de 200 cmc, ceea ce face ca impactul asupra bugetului să fie foarte diferit de la un motor la altul.

Valorile orientative ale impozitului auto aplicate în 2026 (nivel standard):

până la 1.000 cmc → aproximativ 40–50 lei/an

01.001 – 1.200 cmc → aproximativ 50–60 lei/an

1.201 – 1.400 cmc → aproximativ 65–75 lei/an

1.401 – 1.600 cmc → aproximativ 80–100 lei/an

1.601 – 1.800 cmc → aproximativ 110–130 lei/an

1.801 – 2.000 cmc → aproximativ 150–250 lei/an

Peste pragul de 2.000 cmc, impozitul crește abrupt, ajungând la sume de ordinul miilor de lei pe an pentru motoarele mari, în funcție de capacitatea cilindrică și de hotărârile autorităților locale. Această structură de taxare explică de ce autoturismele cu motoare puternice sunt cele mai penalizate fiscal.

Schimbările din 2026 au afectat și categoriile de vehicule considerate până recent avantajoase. Mașinile hibride au pierdut o mare parte din facilitățile fiscale, iar proprietarii s-au confruntat cu impozite de 20 până la 30 de ori mai mari decât în anul anterior. În același timp, mașinile electrice, anterior complet scutite de impozit, sunt taxate acum cu un impozit anual fix, de aproximativ 40 de lei.

Creșterea costurilor cu mașina în România este alimentată decisiv de scumpirea carburanților, după majorarea accizelor cu 10% aplicată la începutul anului 2026. Impactul a fost imediat vizibil la pompă, unde prețurile au urcat la niveluri greu de ignorat pentru bugetele familiilor care depind zilnic de autoturism.

În februarie 2026, motorina se vinde la aproximativ 8,06 lei pe litru. Benzina a ajuns în jurul valorii de 1,50 euro pe litru, echivalentul a aproximativ 7,50 lei. Pentru un șofer obișnuit, aceste tarife înseamnă o cheltuială anuală care depășește 9.000 de lei doar pentru combustibil, cea mai mare sumă din bugetul total alocat mașinii.

Raportat la utilizarea zilnică, combustibilul depășește clar toate celelalte costuri recurente. Alimentările constante, indiferent de sezon, transformă creșterea de câțiva bani pe litru într-un efort financiar major pe parcursul unui an întreg.

Nici utilizatorii de vehicule electrice nu sunt complet feriți de presiunea costurilor. Prețul energiei pentru încărcare a crescut ușor, pe fondul scumpirii electricității și al reducerii facilităților tarifare în unele rețele publice, iar diferența față de alimentarea clasică s-a redus vizibil față de anii anteriori.

Pe lângă carburanți, asigurările și întreținerea reprezintă un capitol tot mai greu de ocolit în bugetul unui șofer. Tarifele de referință pentru RCA au fost actualizate în 2026, iar costul final diferă în funcție de vârsta conducătorului auto, capacitatea cilindrică a motorului și istoricul de daune din sistemul Bonus-Malus.

Pentru un autoturism cu motor de 3.000 cmc, polița RCA ajunge, în funcție de profilul șoferului, între 2.000 și 4.000 de lei pe an. La nivel național, media plătită pentru RCA este de aproximativ 1.800 de lei anual, sumă comparabilă cu alte cheltuieli majore de întreținere.

În cazul unei mașini cu motor de 1,5 benzină sau 1,6 diesel, Euro 6, costul total de utilizare se apropie de 1.110 lei pe lună. Din această sumă fac parte asigurarea, cheltuielile de service și costurile pentru locul de parcare, estimate la 1.500–1.600 de lei pe an. La acestea se adaugă rovinieta, în valoare de 255 de lei, inspecția tehnică periodică, care costă 180 de lei, și impozitul anual, de aproximativ 130 de lei.

Creșterea prețurilor la piese și manoperă a împins și costurile de mentenanță în sus, în special în service-urile aglomerate de dosare de daună, unde presiunea pe devize se reflectă direct în facturile plătite de șoferi.

Specialiștii atrag atenția că, în 2026, bugetul alocat unei mașini trebuie calculat dincolo de rata lunară de leasing sau credit. Combustibilul, asigurările, taxele și întreținerea pot ajunge, cumulat, să dubleze suma plătită lunar pentru achiziția autoturismului.

Un cost frecvent ignorat rămâne deprecierea. În fiecare an, valoarea de piață a mașinii scade semnificativ, iar pierderea nu este vizibilă imediat, ci apare la momentul revânzării. În actualul context economic, deprecierea se adaugă unui set deja consistent de cheltuieli directe.

Pe acest fond, specialiștii recomandă refacerea atentă a bugetului personal și luarea în calcul a tuturor costurilor asociate utilizării unui autovehicul. Fără o astfel de evaluare, mașina riscă să devină o povară financiară constantă, într-un an în care aproape toate componentele costului de utilizare au crescut în același timp.