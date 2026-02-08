După mai bine de jumătate de secol în care banda FM a fost principalul mod de recepție a radioului, Franța a decis să facă pasul definitiv către tehnologia digitală. Decizia apare într-un document publicat în 2024 de Arcom, autoritatea de reglementare a audiovizualului, care trasează direcțiile de evoluție ale radioului pentru următorul deceniu, potrivit Auto Plus.

Potrivit raportului privind viitorul radioului, obiectivul este ca până în 2033 difuzarea să fie realizată exclusiv în format digital, prin standardul DAB+. Eliminarea benzii FM nu va avea loc brusc, ci în mai multe etape, pentru a permite adaptarea pieței și a consumatorilor.

Prima etapă, cuprinsă între 2024 și 2027, este una de pregătire. În această perioadă sunt prevăzute extinderea rețelei de emițătoare DAB+, ajustări legislative și stimularea adoptării radioului digital. A doua etapă, programată între 2028 și 2033, presupune oprirea treptată a emițătoarelor FM. Frecvențele eliberate nu vor mai fi redistribuite pentru radiodifuziune analogică.

DAB+ este standardul de radio digital terestru promovat la nivel european. Acesta permite o calitate mai bună a sunetului, un consum energetic mai redus pentru emițătoare și posibilitatea transmiterii de informații suplimentare, precum titlul piesei, numele postului sau alerte de trafic.

Autoritățile franceze consideră că menținerea simultană a FM și DAB+ pe termen lung nu este eficientă din punct de vedere tehnic și economic. Trecerea completă la digital este văzută ca o evoluție similară cu tranziția de la televiziunea analogică la cea digitală.

Eliminarea benzii FM va avea un impact direct asupra aparatelor care nu sunt compatibile cu DAB+. Cele mai afectate sunt radiourile auto din vehiculele fabricate înainte de 2020, precum și numeroase aparate radio mai vechi din locuințe.

Presa franceză atrage atenția că milioane de șoferi folosesc încă sisteme audio care recepționează exclusiv semnal FM. În lipsa unui receptor DAB+ sau a unui adaptor, aceste dispozitive nu vor mai putea recepționa posturile de radio după oprirea emisiei analogice.

Pentru autoturismele mai recente, impactul va fi mai redus. O directivă europeană aplicabilă din 20 decembrie 2020 obligă ca toate mașinile noi de categorie M vândute sau închiriate în Uniunea Europeană să fie echipate cu receptoare DAB+. Astfel, majoritatea vehiculelor comercializate după 2021 sunt deja compatibile cu radioul digital.

Pentru proprietarii de mașini mai vechi, opțiunile rămân limitate la instalarea unor adaptoare DAB+ sau înlocuirea sistemului audio.

Autoritățile franceze subliniază că termenul 2033 nu este unul absolut rigid. Ritmul eliminării FM va depinde de gradul de adopție al radioului digital în rândul populației. Dacă utilizarea DAB+ nu va atinge un nivel suficient, calendarul ar putea fi ajustat.

Până atunci, banda FM va continua să funcționeze în paralel cu radioul digital, însă direcția este clară. Franța se aliniază unei tendințe europene mai largi, în care radioul analogic este treptat înlocuit de soluții digitale, cu impact direct asupra modului în care milioane de oameni își ascultă zilnic posturile preferate.