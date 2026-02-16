Alcoolul la volan rămâne una dintre cele mai grave abateri în trafic, iar legislația rutieră aplicabilă în 2026 păstrează principiul toleranței zero, ceea ce înseamnă că orice valoare indicată de aparatul etilotest produce efecte juridice.

Chiar și o concentrație redusă de alcool poate conduce la sancțiuni severe. Mulți șoferi pornesc de la ideea că o valoare sub 0,40 mg/l în aerul expirat nu generează consecințe importante, însă prevederile legale contrazic această percepție. Codul Rutier și Codul Penal delimitează strict situațiile în care fapta este contravenție și cele în care devine infracțiune.

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 195/2002, orice valoare cuprinsă între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat este încadrată drept contravenție. În acest interval nu se deschide dosar penal, însă sancțiunile sunt consistente.

Amenda aplicată este cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă. În 2026, punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe țară, adică 202,5 lei, astfel că sancțiunea financiară poate depăși pragul de 4.000 de lei. Pe lângă amendă, permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.

Legea este strictă și în privința recuperării dreptului de a conduce. Nu există posibilitatea reducerii perioadei de suspendare în aceste cazuri, iar șoferul își poate redobândi permisul doar după expirarea integrală a celor 90 de zile.

Situația juridică se schimbă radical atunci când valoarea indicată de etilotest depășește 0,40 mg/l în aerul expirat sau când conducătorul auto este implicat într-un accident rutier, indiferent de concentrația inițială indicată.

În aceste cazuri, polițiștii îl conduc pe șofer la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Procedura este obligatorie atunci când aparatul arată peste 0,40 mg/l, dar și în situația producerii unui accident de circulație.

Încadrarea penală depinde de rezultatul analizelor de sânge. Dacă acestea indică o concentrație mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta este considerată infracțiune.

Conform Codului Penal, conducerea sub influența alcoolului în aceste condiții se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța poate dispune și interzicerea dreptului de a conduce un autovehicul pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 10 ani.

Legislația prevede și situații în care șoferul are dreptul să solicite repetarea testului de alcoolemie, însă această posibilitate este limitată la anumite intervale de valori.

Dacă prima măsurătoare a etilotestului indică o valoare între 0,01 și 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto poate cere efectuarea unui nou test. Procedura presupune așteptarea unui interval de 15 minute, după care șoferul este testat din nou.

Rezultatul celei de-a doua testări devine valoarea oficială luată în calcul de autorități. Dacă aparatul indică zero la retestare, conducătorul auto își poate continua deplasarea fără sancțiuni.

În situația în care valoarea rămâne între 0,01 mg/l și 0,40 mg/l, fapta este sancționată contravențional, cu amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Dacă rezultatul depășește 0,10 mg/l, șoferul poate solicita efectuarea analizelor de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

În schimb, atunci când concentrația depășește pragul de 0,40 mg/l în aerul expirat, recoltarea probelor biologice devine obligatorie, iar verificările medicale stabilesc dacă alcoolul la volan atrage răspunderea penală.