Legislația contravențională stabilește un interval clar în care autoritățile pot sancționa o faptă. Mai exact, procesul-verbal de constatare și sancționare trebuie emis în maximum șase luni de la data comiterii contravenției.

Dacă acest termen este depășit, sancțiunea nu mai poate fi aplicată, iar fapta se consideră prescrisă. Practic, instituțiile abilitate pierd dreptul de a întocmi documentul constatator.

De exemplu, pentru o abatere comisă la 1 martie 2026, procesul-verbal trebuie emis cel târziu până la 1 septembrie 2026. După această dată, aplicarea amenzii nu mai este posibilă din punct de vedere legal.

Este important de subliniat că acest termen vizează exclusiv etapa de emitere a sancțiunii, nu și executarea acesteia.

După comunicarea procesului-verbal, șoferii beneficiază de un stimulent financiar pentru achitarea rapidă.

Dacă amenda este plătită în primele 15 zile de la primire, suma datorată poate fi redusă la jumătate din minimul prevăzut de lege pentru contravenția respectivă.

În lipsa plății în acest interval, devine exigibilă valoarea integrală înscrisă în document.

Executarea silită a amenzilor contravenționale este reglementată de normele fiscale privind creanțele bugetare.

„Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere restituirea: Începerea termenului de prescripţie Dreptul organului de executare silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. Termenul de prescripţie prevăzut se aplică şi creanţelor provenind din amenzi contravenţionale”.

Cu alte cuvinte, statul poate urmări recuperarea sumei timp de cinci ani calculați de la începutul anului următor aplicării sancțiunii.

Termenul de prescripție nu curge neîntrerupt în orice situație. Acesta poate fi suspendat sau întrerupt în anumite condiții prevăzute de lege.

„Suspendarea termenului de prescripţie Termenul de prescripţie prevăzut în situația de mai sus se suspendă (…) pe perioada valabilităţii înlesnirii acordate potrivit legii (…) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executarea silită”.

Întreruperea apare inclusiv atunci când debitorul face o plată voluntară sau când este inițiat un act de executare.

„Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripţie (…) acesta va proceda la încetarea măsurilor de realizare”.

Totuși, legea precizează clar:

„Sumele achitate de debitor în contul unor creanţe fiscale, după împlinirea termenului de prescripţie, nu se restituie.”

Prescripția dreptului de restituire:

„Dreptul contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire.”

Șoferii care au achitat o amendă rutieră pot transmite dovada plății direct către unitatea de poliție competentă.

Documentul poate fi scanat și trimis prin e-mail către serviciul rutier din județul în care a fost aplicată sancțiunea. Pentru amenzile emise în Capitală, dovada se transmite către Brigada Rutieră București.

Această procedură elimină necesitatea deplasării la sediul poliției sau a trimiterii prin poștă.

În același mod pot fi transmise și copii ale actului de identitate pentru obținerea unor documente administrative.

În funcție de clasa de sancțiuni, amenzile sunt structurate astfel:

-Clasa I: 405 – 607,5 lei

-Clasa a II-a: 810 – 1.012,5 lei

-Clasa a III-a: 1.215 – 1.620 lei

-Clasa a IV-a: 1.822,5 – 4.050 lei

-Clasa a V-a (persoane juridice): 4.252,5 – 20.250 lei

Depășirea limitei de viteză atrage amenzi și puncte de penalizare, iar în cazurile grave poate duce la suspendarea permisului.

Pentru depășiri de peste 50 km/h se aplică suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, iar pentru peste 70 km/h perioada crește la 120 de zile.