Măsura a fost dispusă în contextul demersurilor de accelerare a utilizării platformei naționale vanzareterenuri.madr.ro, după ce au fost constatate disfuncționalități la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ. Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a solicitat intensificarea folosirii sistemului digital, în urma mai multor ședințe de lucru dedicate optimizării circulației juridice a terenurilor agricole.

Prefectul a subliniat că digitalizarea reprezintă o necesitate pentru furnizarea unor servicii rapide și transparente către cetățeni, arătând că platforma Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale elimină drumurile inutile, centralizează ofertele de vânzare și asigură respectarea strictă a legislației.

Totodată, a atras atenția că județul Satu Mare nu trebuie să rămână în urmă din cauza unor bariere procedurale sau a lipsei de comunicare între instituții, conform Agrointel.

„Digitalizarea nu este opțională, ci o necesitate pentru a oferi cetățenilor un serviciu rapid și transparent. Platforma MADR elimină drumurile inutile și centralizează ofertele de vânzare, asigurând respectarea strictă a legislației. Nu putem permite ca Satu Mare să rămână în următorul capitol din cauza unor bariere de procedură sau de comunicare între instituții”, a declarat Altfatter Tamás.

În urma dispozițiilor prefectului, începând cu data de 1 februarie 2026, Direcția Agricolă Județeană Satu Mare nu mai eliberează avizele de specialitate necesare încheierii contractelor de vânzare pentru terenurile agricole din extravilan decât dacă este respectată obligația de înregistrare în Registrul Unic Național, potrivit articolului 12 din Legea nr. 17/2014.

În același timp, toate primăriile din județ au obligația de a prioritiza instruirea personalului responsabil cu registrul agricol și fondul funciar pentru utilizarea instrumentelor digitale puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Potrivit unei comunicări a Prefecturii Satu Mare, platforma dezvoltată la nivel național este operațională și are ca scop simplificarea birocrației, însă utilizarea acesteia la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județ a fost deficitară. Această situație poate genera întârzieri în procesarea dosarelor și poate îngreuna exercitarea dreptului de preempțiune.

Printre măsurile imediate stabilite în cadrul ultimei ședințe de lucru se numără realizarea unui audit al dosarelor depuse fizic, pentru a identifica motivele pentru care acestea nu au fost introduse în sistemul electronic, precum și acordarea de suport tehnic primăriilor din partea Direcției Agricole Județene Satu Mare. Instituția Prefectului va monitoriza respectarea termenelor legale de afișare a ofertelor de vânzare, punând accent pe corelarea datelor din teren cu cele din platforma online.

„Platforma dezvoltată la nivel național este operațională și menită să simplifice birocrația, cu toate acestea, utilizarea la nivelul unităților administrativ-teritoriale (UAT) din județul Satu Mare a fost deficitară. Această situație poate genera întârzieri în procesarea dosarelor și îngreunează exercitarea dreptului de preempțiune. Măsurile imediate stabilite în cadrul ultimei ședințe de lucru privesc un audit al dosarelor depuse fizic pentru a identifica motivele pentru care acestea nu au fost introduse în sistemul electronic, dar și suport tehnic pentru primării din partea DAJ Satu Mare. Instituția Prefectului va monitoriza respectarea termenelor legale de afișare a ofertelor de vânzare, punând accent pe corelarea datelor din teren cu cele din platforma online”, arată un comunicat transmis de Prefectura Satu Mare.

Utilizarea platformei vanzareterenuri.madr.ro aduce beneficii clare pentru cetățeni, întrucât permite proprietarilor și potențialilor cumpărători să urmărească în timp real stadiul dosarelor, reduce riscul de erori umane în verificarea preemptorilor și accelerează eliberarea avizelor necesare finalizării tranzacțiilor la notariat.

Articolul 12 din Legea nr. 17/2024, actualizată până în prezent, stabilește atribuțiile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale structurilor subordonate în aplicarea actului normativ.

Astfel, ministerul asigură publicarea ofertelor de vânzare pe site-ul propriu, verifică exercitarea dreptului de preempțiune și îndeplinirea condițiilor legale de vânzare de către preemptor sau potențialul cumpărător, în conformitate cu prevederile legii.

De asemenea, emite avizele prevăzute la articolul 9 alineatele (1) și (2), necesare încheierii contractului de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, avizul prevăzut la articolul 10 alineatul (3), precum și procesul-verbal prevăzut la articolul 9 alineatul (6), necesar pronunțării unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare. Totodată, ministerul constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de lege, prin personal împuternicit, conform articolului 17.

Legea instituie Registrul Unic Național privind circulația și destinația terenurilor agricole situate în extravilan, un sistem electronic constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de autoritățile administrației publice locale și de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Registrul este realizat, actualizat și administrat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Instituțiile implicate au obligația de a transmite ministerului datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale, documentele cadastrale și actele translative de proprietate pentru terenurile agricole din extravilan.

Procedura privind realizarea, actualizarea și administrarea Registrului Unic, precum și modalitățile de transmitere a datelor și informațiilor, sunt reglementate prin normele metodologice de aplicare a legii.

Finanțarea cheltuielilor pentru realizarea Registrului Unic Național este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.