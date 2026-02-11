În prezent, rețelele electrice pot fi amplasate și menținute pe terenuri private în baza dreptului de uz și servitute. Legea stabilește clar drepturile operatorilor de a amplasa și exploata infrastructura pe proprietăți private.

Inițiatorii arată însă că legea nu oferă un drept procedural clar proprietarului pentru a solicita modificarea sau relocarea infrastructurii atunci când aceasta creează probleme. Ei explică faptul că legislația actuală consolidează drepturile operatorilor, dar nu prevede un mecanism prin care proprietarul terenului afectat să poată cere schimbarea traseului.

Potrivit autorilor proiectului, această lipsă de reglementare duce frecvent la blocaje. Proprietarii nu pot realiza investiții, iar distribuitorii nu au obligația să intervină dacă relocarea nu face parte din propriile planuri de modernizare.

Proiectul introduce un articol nou în Legea energiei electrice și gazelor naturale, prin care orice persoană fizică sau juridică poate solicita, pe cheltuială proprie, trecerea în subteran a liniilor electrice aeriene care traversează terenul său.

Măsura se aplică indiferent de tipul proprietății și are ca scop asigurarea utilizării eficiente a terenurilor. Inițiatorii arată că relocarea ar putea permite realizarea de construcții sau alte investiții compatibile cu destinația terenului.

Autorii proiectului susțin că, în prezent, proprietarul nu poate iniția relocarea, iar operatorul nu are obligația legală de a da curs unei astfel de solicitări, chiar dacă persoana interesată este dispusă să suporte integral costurile.

Procedura propusă presupune depunerea unei cereri însoțite de documente privind proprietatea, planuri și o descriere a proiectului afectat de existența liniei electrice aeriene.

Distribuitorul ar avea obligația să răspundă în cel mult 30 de zile. Răspunsul ar trebui să precizeze dacă lucrarea este posibilă din punct de vedere tehnic, care este costul estimat și în ce termen ar putea fi realizată.

Dacă soluția este considerată fezabilă, se organizează o întâlnire cu toate persoanele ale căror terenuri ar putea fi afectate de noul traseu subteran. În cadrul acestei întâlniri ar urma să fie discutate condițiile lucrării și eventualele despăgubiri.

Proiectul prevede că toate costurile ar fi suportate de solicitant. Acestea includ proiectarea, execuția lucrărilor, demontarea infrastructurii vechi și compensarea altor proprietari, dacă noul traseu subteran le afectează terenurile.

După finalizare, linia electrică subterană ar deveni parte din rețeaua publică de distribuție. Operatorul ar prelua infrastructura și ar răspunde ulterior de exploatare și întreținere.

Autorii proiectului consideră că această modificare ar permite deblocarea unor investiții și ar reduce conflictele administrative dintre proprietari și distribuitori. Rețeaua electrică ar rămâne protejată și administrată de operatori, iar proprietarii ar avea un instrument legal pentru valorificarea terenurilor.

Potrivit inițiatorilor, lucrările de trecere în subteran ar putea contribui și la modernizarea punctuală a rețelelor de distribuție, fără costuri directe pentru operatori și fără impact asupra bugetului public.