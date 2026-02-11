Comisia Europeană sprijină un proiect nou care are ca scop reducerea riscului de inundații în județul Galați, fiind prima dată când oferă un astfel de ajutor unei autorități județene. După inundațiile grave din septembrie 2024, care au afectat grav județul, prevenirea și gestionarea viiturilor a devenit o prioritate. Atunci, 28 de localități au fost inundate, șapte persoane au murit, mii au fost evacuate, aproximativ 7.000 de gospodării au fost avariate serios, iar drumurile și terenurile agricole au fost grav afectate.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Sud-Est 2021–2027 și vizează să facă județul Galați un exemplu de adaptare la schimbările climatice. Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a spus că, cu sprijinul Comisiei Europene, județul beneficiază pentru prima dată de asistență tehnică pentru pregătirea unui proiect mare de reducere a riscului de inundații, prin instrumentul C4T.

Specialiști internaționali au vizitat zonele cele mai expuse, inclusiv râurile Suhu, Geru și Chineja, pentru a vedea pagubele și a găsi soluții eficiente. Localitățile Pechea, Valea Mărului, Slobozia Conachi, Izvoarele și Cuza Vodă au fost identificate ca prioritare pentru aplicarea măsurilor.

Costel Fotea a explicat că accentul se pune pe infrastructură verde, adică soluții naturale care protejează oamenii, mediul și gospodăriile. Proiectul propune metode moderne și durabile, cum ar fi redarea spațiului natural al râurilor, crearea de zone de retenție pentru apă, plantări pentru stabilizarea solului, reducerea eroziunii și refacerea echilibrului natural.

„Cu sprijinul Comisiei Europene, județul Galați beneficiază, în premieră, de asistență tehnică pentru pregătirea unui proiect major de reducere a riscului de inundații, prin instrumentul C4T. Este pentru prima dată când acest tip de sprijin este acordat unei autorități publice de nivel județean. „Accentul este pus pe dezvoltarea infrastructurii verzi, bazată pe soluții naturale care protejează oamenii, mediul și gospodăriile. Proiectul propune soluții moderne și durabile precum: redarea spațiului natural al cursurilor de apă, zone de retenție pentru volume mari de apă, plantări pentru stabilizarea solului, reducerea eroziunii și refacerea echilibrului natural”, a declarat Fotea.

Consiliul Județean Galați a început, săptămâna trecută, să curețe albia pârâului Blăneasa, în Negrilești, o zonă cu risc de inundații, pentru a asigura curgerea normală a apei și a proteja noul pod construit acolo.

Costel Fotea a precizat că lucrările se concentrează în apropierea podului, unde s-au adunat nisip, pietriș și resturi de vegetație care împiedicau scurgerea apei și puteau provoca viituri la ploi puternice. Fotea a explicat că aceste intervenții sunt importante pentru prevenirea acumulărilor de apă și pentru protejarea fundației podului, astfel încât să nu apară deteriorări care ar pune în pericol siguranța oamenilor.

Intervențiile includ îndepărtarea nisipului, pietrișului și vegetației, curățarea și lărgirea albiei și refacerea formei acesteia, pentru ca apa să circule normal. Lucrările sunt realizate din fonduri proprii ale Consiliului Județean, din bugetul de întreținere, și au ca scop protejarea comunității și a infrastructurii locale.