Daniela Daraban, directoarea executivă a Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a spus marți, la o conferință de specialitate, că piața de energie din România funcționează în prezent într-o schemă de plafonare a prețurilor, care, după părerea ei, ar fi trebuit eliminată de la început și gândită altfel.

Ea a explicat că această schemă a fost aplicată rapid și generalizat, pentru toată lumea, ceea ce a creat probleme și costuri mari. În plus, verificările făcute timp de un an au arătat că sumele acumulate ajung la 9,5 miliarde de lei. Daraban a spus că problema apare și pentru că unii furnizori nu știu să completeze corect datele sau facturile.

Reprezentanta ACUE a mai afirmat că decizia de plafonare trebuia analizată mai atent pentru a evita „decizii luate peste noapte”. Ea a spus că piața de energie ar trebui lăsată să se dezvolte și să fie create instrumentele necesare pentru a crește lichiditatea. În opinia ei, chiar dacă la început a fost multă energie electrică și multă emoție, lucrurile încep să se stabilizeze pentru consumatori, însă piața în ansamblu trebuie lăsată să crească fără intervenții nepotrivite.

„Noi, în momentul de faţă, suntem în piaţa de energie, atât electric, cât şi gaze, într-o schemă de plafonare care trebuie îndepărtată, din punctul meu de vedere. Trebuia eliminată de la început şi poate, cumva, gândită altfel, pentru că problema este că această schemă a fost o schemă generalizată. (…). Am zis repede, repede, plafonăm tot, pentru toată lumea. Acest „repede, repede, plafonăm pentru toată lumea” ne-a costat şi ne costă în continuare. Stăm de un an de zile şi verificăm, iar sumele se adună în sold (…) sunt de 9,5 miliarde (lei n.r.) şi se pare foarte mult. Sigur, este ceva greşit acolo şi sigur, toţi furnizorii nu ştiu să completeze nişte date, să facă o factură. Am ştiut până la un moment dat şi dintr-o dată n-am mai ştiut. În momentul de faţă suntem la patru ani de o schemă prelungită. Eu zic că pe piaţa de energie, deşi la început a fost foarte multă energie electrică, a fost foarte multă emoţie. Cel puţin în zona consumatorului lucrurile se reglează, adică sunt pe un trend corect. În schimb, piaţa, într-adevăr, trebuie lăsată să se dezvolte şi trebuie să evităm orice alte tipuri de intervenţie decât cele potrivite. Trebuie să facem instrumentele necesare pentru a creşte lichiditatea”, a punctat Daraban.

În opinia ei, pentru gazele naturale ar fi fost posibil ca consumatorii casnici să iasă din schema de plafonare în perioada de vară, când impactul ar fi fost mai redus. Ea a explicat că această perioadă ar fi permis pregătirea corectă pentru stocarea gazelor pentru iarna următoare și ar fi oferit timp să fie revizuite schemele de ajutoare pentru încălzire, pentru a vedea dacă se pot folosi platformele existente, cum ar fi tichetele de 50 de lei.

„Pe zona de gaze, cred că era un moment potrivit să ieşim (de sub schema de plafonare, n.r.) în perioada de vară pentru consumatorul casnic. Impactul era limitat şi îţi permitea o pregătire potrivită pentru programul de înmagazinare pentru sezonul rece următor şi aveai probabil timp să îţi reevaluezi şi schemele de ajutoare pentru încălzire, să vezi dacă le poţi pune în platforma pe care o ai acum disponibilă pentru ajutor, tichetul respectiv de 50 de lei”, a menţionat Daraban.

Daniela Daraban a criticat modul în care Ministerul Energiei a făcut o Notă de fundamentare despre funcționarea pieței de energie. Ea a spus că era neclar cum urma să fie aplicată schema de plafonare pentru consumatorii casnici și că, pentru consumatorii non-casnici, lipsa de informații a creat confuzie, astfel încât nimeni nu mai semna contracte. Daraban a mai spus că această lipsă de claritate pe piață va genera costuri suplimentare.

Totodată, ea a menționat că o Ordonanță emisă rapid și apoi retrasă a fost făcută pe baze greșite și că autorii ei înțeleg foarte puțin cum funcționează o piață liberă de energie, iar astfel nu se poate aștepta niciun progres real în dezvoltarea pieței.

„O declaraţie la cel mai înalt nivel că pe consumatorul casnic se extinde schema de plafonare, dar nu ştim în ce formă, nici măcar nu ştim dacă în forma existentă astăzi. Pe consumatorul non-casnic este o emoţie pentru că, neştiind şi neavând ceva public, nimeni nu mai face nimic, deşi teoretic noi ar trebui să fim în faza în care să semnăm contracte. Deci, este o situaţie foarte nepotrivită. Cu cât se lungeşte mai mult lipsa asta de claritate pe piaţă, cu atât va costa mai mult. În acelaşi timp, avem o Ordonanţă care, aşa, meteoritic a apărut şi a dispărut, produsă în Ministerul Energiei. Funcţionarii publici au scris acel text şi dacă îl citiţi, o să înţelegeţi că piaţa se va întoarce la un moment anterior, dar, cu siguranţă, nu va fi nicio dezvoltare a pieţei de energie. Ca să nu spun că pleacă de la premise total greşite. Adică cine a scris acea Notă de fundamentare şi cine a scris acele articole, chiar dacă au dispărut în două ore, are o foarte, foarte mică înţelegere a modului în care piaţa de energie funcţionează în sensul unei pieţe libere”, e afirmat Daraban.

Volker Raffel, CEO al E.ON România, susține că mesajul despre prelungirea schemei de plafonare a prețului la gaze nu este potrivit, pentru că ar putea duce România într-o procedură de infringement. El a explicat că, în situația economică actuală, bazată mult pe fonduri europene, aceasta nu este o cale bună și că, dacă oamenii plătesc mai puțin pentru gaze, statul va fi nevoit să crească alte taxe, ceea ce nu este popular.

Raffel a spus că pentru a avea o piață liberă de energie este nevoie de o strategie clară, cu pași concreți, pentru a ajunge la o piață funcțională și lichidă. El a precizat că, pe termen mediu și lung, este mai bine pentru România să existe un preț stabil pe o piață funcțională, care să permită și investiții viitoare, pentru că prețurile prea mici descurajează investițiile.

În ceea ce privește competiția, Raffel a menționat că E.ON nu se teme de concurență și că în 2025 a pierdut câțiva clienți dar a câștigat alții, reușind să rămână competitiv. Compania are 1,2 milioane de clienți și oferă diverse soluții pentru energie și încălzire, precum centrale termice, panouri fotovoltaice, pompe de căldură și aparate de aer condiționat.

El a adăugat că, chiar dacă schema de plafonare va fi prelungită pentru încă un an, acest lucru nu înseamnă că trebuie să se oprească pregătirea unei piețe funcționale și libere, ci trebuie să continue munca pentru asta.