Datele oficiale transmise de CNPP arată că, la începutul anului 2026, sistemul de pensii de serviciu cuprindea 11.858 de persoane. Comparativ cu luna anterioară, evidențele indică o majorare cu 17 beneficiari, ceea ce confirmă o tendință ușor ascendentă a numărului total.

Din totalul persoanelor care primesc pensii de serviciu, 7.863 beneficiază și de pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), în baza principiului contributivității. Restul sumelor sunt suportate de la bugetul de stat, în funcție de legea specială care reglementează fiecare categorie profesională.

Cea mai numeroasă categorie este reprezentată de beneficiarii Legii 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor. Potrivit datelor oficiale, 5.793 de persoane primesc pensie de serviciu în baza acestui act normativ, dintre care 2.536 încasează și componenta contributivă din BASS.

În cazul acestei categorii se înregistrează și cel mai ridicat nivel al pensiei medii de serviciu, care ajunge la 25.447 lei. Din această sumă, 7.532 de lei provin din BASS, iar 22.312 lei sunt suportați de la bugetul de stat.

O altă categorie importantă este cea a personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete, reglementată prin Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004. Conform datelor CNPP, 2.380 de persoane beneficiau de pensie de serviciu în această categorie, dintre care 1.964 primesc pensie din BASS. Pensia medie este de 7.140 de lei, din care 4.362 de lei reprezintă partea suportată din bugetul de stat.

În cazul membrilor Corpului diplomatic și consular al României, reglementați prin Legea nr. 216/2015, numărul beneficiarilor era de 787 de persoane. Dintre aceștia, 692 primesc și pensie din BASS. Pensia medie pentru această categorie este de 6.980 de lei, iar 3.017 lei din această sumă provin din bugetul de stat.

Pentru funcționarii publici parlamentari, în baza Legii 215/2015 pentru modificarea și completarea Legii 7/2006, erau înregistrați 870 de beneficiari. Dintre aceștia, 653 au pensie din BASS. Pensia medie în această categorie ajunge la 6.237 de lei, din care 3.547 de lei sunt suportați de la bugetul de stat.

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă, reglementat prin Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007, număra 1.333 de pensionari. Toți aceștia beneficiază de pensie din BASS. Pensia medie pentru această categorie este de 13.100 de lei, iar 8.063 de lei din această sumă sunt suportați din bugetul de stat.

În ceea ce privește beneficiarii pensiilor de serviciu de la Curtea de Conturi, datele CNPP arată că 685 de persoane primesc astfel de drepturi. Toți sunt înregistrați cu pensie din BASS. Pensia medie în acest caz este de 10.419 lei, din care 2.506 lei reprezintă cota suportată din bugetul de stat.

Statisticile publicate de CNPP pentru ianuarie 2026 evidențiază atât distribuția beneficiarilor pe categorii profesionale, cât și nivelul mediu al pensiilor de serviciu acordate în baza legislației speciale în vigoare.