Datele analizei arată că vinerea este ziua cu cel mai mare volum de cumpărături și cele mai ridicate valori totale ale tranzacțiilor în majoritatea industriilor analizate, de la supermarketuri și benzinării până la fashion, librării și bijuterii.

Sâmbăta se remarcă prin cel mai mare trafic în retail și servicii, în timp ce marțea, miercurea și joia sunt zilele în care se înregistrează cele mai mari bonuri medii pentru categoriile premium, precum bijuterii și ceasuri, dar și pentru servicii specializate, inclusiv servicii medicale sau optică și accesorii.

„Analiza Global Payments arată că românii nu consumă întâmplător. Există un ritm clar al cumpărăturilor, iar comercianții care înțeleg aceste tipare își pot planifica mai eficient stocurile, personalul, promoțiile și serviciile. Prin soluțiile Global Payments, comercianții pot avea acces la astfel de informații în toate locațiile în care folosesc terminalele noastre de plată, precum și în magazinele online care utilizează portalul de plată GP webpay”, susține Ionela Mitran, Country Manager Global Payments, România.

Aceeași categorie de comerț poate reflecta comportamente de consum diferite în funcție de ziua săptămânii: anumite zile sunt asociate cu un număr mai mare de tranzacții și trafic crescut în magazine, în timp ce altele se evidențiază prin cumpărături de valoare mai mare și bonuri medii mai ridicate.

Datele analizate de Global Payments arată că vinerea este ziua cu cel mai intens ritm de consum în aproape toate industriile. În supermarketuri, valoarea totală a plăților cu cardul efectuate vinerea a depășit 171 milioane de lei în perioada analizată, iar bonul mediu s-a apropiat de 107 lei. În Vinerea Mare a fost înregistrat și cel mai mare număr zilnic de tranzacții cu cardul, cu valori de peste 15 milioane de lei într-o singură zi.

Și benzinăriile au înregistrat cele mai multe tranzacții vinerea, cu plăți totale de peste 35 milioane de lei și un bon mediu de aproximativ 125 de lei per tranzacție. În categoria bijuterii și ceasuri, vinerea generează atât cel mai mare număr de cumpărături, cât și cele mai mari valori totale, bonul mediu depășind 560 de lei.

Tot vinerea, românii investesc mai mult și în produse culturale. În librării, cheltuielile au depășit 800.000 de lei, iar bonul mediu a ajuns la aproximativ 90 de lei. Efectul de final de săptămână este vizibil și în magazinele de fashion și încălțăminte, unde bonul mediu urcă la 157 de lei. Astfel, vinerea s-a consolidat ca zi dedicată aprovizionării, cumpărăturilor planificate și pregătirilor pentru weekend.

Dacă vinerea este asociată cu achizițiile necesare, sâmbăta este ziua cu cel mai mare trafic în retail și servicii. În supermarketuri și magazine alimentare au fost realizate aproximativ 1,5 milioane de tranzacții cu cardul în zilele de sâmbătă. Cu toate acestea, bonul mediu, de aproximativ 90 de lei, rămâne sub nivelul celui de vineri, iar valoarea totală a cumpărăturilor a ajuns la circa 133 milioane de lei.

Sâmbăta este și cea mai aglomerată zi pentru spălătoriile auto, unde traficul este cu aproximativ 18% mai mare decât vinerea. Tot atunci cresc semnificativ și vizitele la florării, numărul tranzacțiilor fiind cu peste 40% mai mare comparativ cu o zi de vineri. Bonul mediu din florării atinge sâmbăta 120 de lei, cel mai ridicat nivel al săptămânii.

În sectorul fashion și încălțăminte, numărul tranzacțiilor este mai mic decât vinerea, însă cumpărăturile sunt mai consistente. Bonul mediu urcă la aproape 180 de lei, cu aproximativ 14% peste nivelul de vineri. Dacă vinerea se cumpără „ce trebuie”, sâmbăta se cumpără și „ce merită”.

Analiza arată că marțea, miercurea și joia sunt zilele în care apar cele mai mari bonuri medii în industriile premium și în serviciile specializate.

La începutul săptămânii cresc programările la stomatolog, iar marți bonul mediu depășește 680 de lei. Miercurea se remarcă în categoria optică și accesorii, unde se înregistrează cel mai mare număr de tranzacții cu cardul și o valoare totală de aproximativ 3,2 milioane de lei. Bonul mediu ajunge aici tot la aproape 680 de lei.

În magazinele de bijuterii și ceasuri, marțea și miercurea generează unele dintre cele mai valoroase achiziții. Un vârf al categoriei a fost atins pe 23 decembrie, într-o zi de marți, când românii au cheltuit aproape 800.000 de lei pe bijuterii, de cinci ori peste media unei zile obișnuite.

În categoria serviciilor medicale și de fizioterapie, joi și vineri aduc cele mai mari bonuri medii, asociate tratamentelor complexe și serviciilor premium. În fizioterapie, bonul mediu poate depăși 800 de lei vinerea.

Și cumpărăturile pentru animalele de companie sunt atent planificate. În pet-shopuri, numărul tranzacțiilor rămâne relativ constant de luni până joi, însă marțea se înregistrează cel mai mare bon mediu, de aproximativ 112 lei.

Notă metodologică

Analiza se bazează pe date anonimizate privind plățile cu cardul efectuate în România în perioada ianuarie–aprilie 2026. Datele au fost analizate pe baza codurilor MCC și grupate în funcție de zilele săptămânii, fiind evidențiate categoriile cu cel mai mare volum de tranzacții, cele mai ridicate valori și cea mai mare frecvență a plăților. Bonul mediu a fost calculat prin raportarea valorii totale a tranzacțiilor la numărul acestora.