Românii din Diaspora mai au parte, în acest an, de numeroase zile libere legale în țările în care trăiesc și lucrează. Chiar și după data de 7 mai calendarul sărbătorilor oficiale rămâne încă generos în multe state europene.

Numărul total al zilelor libere diferă însă de la o țară la alta. Republica Moldova are 13 zile libere legale în 2026, Bulgaria are 15, Ungaria 11, Serbia 12, Italia 12, Spania 14, Portugalia 13, Franța 11, Anglia 8, Austria 13, iar Germania are 9 zile libere la nivel național, însă unele landuri beneficiază de până la 13 sau chiar 14 zile.

În Republica Moldova, după 7 mai au mai rămas în calendar: Ziua Victoriei și Ziua Europei, sărbătorită pe 9 mai, Ziua Copilului pe 1 iunie, Ziua Independenței pe 27 august, Ziua Limbii Române pe 31 august și Crăciunul pe stil nou, pe 25 decembrie.

În Bulgaria, după 7 mai urmează Ziua Culturii și Literaturii Slave pe 24 mai, Ziua Unificării pe 6 septembrie, Ziua Independenței pe 22 septembrie și perioada Crăciunului dintre 24 și 26 decembrie.

În Ungaria, după începutul lunii mai mai rămân Rusaliile din 24 și 25 mai, Ziua Sfântului Ștefan pe 20 august, Ziua Națională dedicată Revoluției din 1956 pe 23 octombrie, Ziua Tuturor Sfinților și Crăciunul din 25 și 26 decembrie.

În Serbia, după această perioadă urmează doar câteva sărbători importante: Ziua Armistițiului din Primul Război Mondial pe 11 noiembrie și perioada de iarnă.

În Italia, românii mai au parte în 2026 de Ziua Republicii pe 2 iunie, Ferragosto – sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului – pe 15 august, Ziua Tuturor Sfinților pe 1 noiembrie, Neprihănita Zămislire pe 8 decembrie și Crăciunul din 25 și 26 decembrie.

În Spania, care are 14 zile libere legale, dintre care 9 sunt naționale iar restul stabilite regional, după 7 mai urmează Adormirea Maicii Domnului pe 15 august, Ziua Națională a Spaniei pe 12 octombrie, Ziua Tuturor Sfinților, Ziua Constituției pe 6 decembrie, Neprihănita Zămislire și Crăciunul.

În Portugalia, românii mai beneficiază de liber pentru Corpus Christi pe 4 iunie, Ziua Portugaliei pe 10 iunie, Adormirea Maicii Domnului, Ziua Republicii pe 5 octombrie, Ziua Tuturor Sfinților, Restaurarea Independenței pe 1 decembrie, Neprihănita Zămislire și Crăciunul.

În Franța, după 7 mai urmează chiar a doua zi Ziua Victoriei din 1945, pe 8 mai, apoi Înălțarea Domnului pe 14 mai, Luni de Rusalii pe 25 mai, Ziua Națională a Franței pe 14 iulie, Adormirea Maicii Domnului, Ziua Tuturor Sfinților, Armistițiul din 1918 și Crăciunul.

În Anglia, unde zilele libere sunt cunoscute sub numele de „Bank Holidays”, după 7 mai au mai rămas Spring Bank Holiday pe 25 mai, Summer Bank Holiday pe 31 august, Christmas Day pe 25 decembrie și Boxing Day, celebrat pe 28 decembrie în 2026 deoarece 26 decembrie cade sâmbătă.

În Austria, după începutul lunii mai urmează Înălțarea Domnului pe 14 mai, Luni de Rusalii pe 25 mai, Corpus Christi pe 4 iunie, Adormirea Maicii Domnului, Ziua Națională a Austriei pe 26 octombrie, Ziua Tuturor Sfinților, Neprihănita Zămislire și Crăciunul din 25 și 26 decembrie.

În Germania, după 7 mai urmează Înălțarea Domnului pe 14 mai, Luni de Rusalii pe 25 mai, Corpus Christi pe 4 iunie doar în landurile catolice, Ziua Unității Germane pe 3 octombrie, Ziua Reformei pe 31 octombrie în landurile protestante, Ziua Tuturor Sfinților în landurile catolice și Crăciunul.

Elevii români din Diaspora vor avea parte de multe zile libere în anul școlar 2026-2027, însă structura anului școlar diferă semnificativ de la o țară la alta. În timp ce unele state păstrează vacanțele clasice de toamnă, iarnă și primăvară, altele organizează pauze școlare regionale sau vacanțe speciale dedicate Carnavalului și sporturilor de iarnă.

În Republica Moldova, elevii vor intra în vacanța de toamnă în perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026. Vacanța de iarnă este programată între 25 decembrie 2026 și 8 ianuarie 2027, iar vacanța de primăvară va avea loc între 4 și 8 martie 2027. De asemenea, elevii vor beneficia și de vacanța de Paște între 1 și 10 mai 2027, în contextul în care Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai.

În Bulgaria, vacanța de toamnă va avea loc la sfârșitul lunii octombrie 2026, iar vacanța de iarnă, dedicată Crăciunului, va începe pe 24 decembrie 2026 și se va întinde până la începutul lunii ianuarie 2027. Elevii vor avea și o vacanță inter-semestrială la începutul lunii februarie 2027, urmată de vacanța de primăvară, programată la începutul lunii aprilie.

În Ungaria, elevii vor avea vacanța de toamnă la sfârșitul lunii octombrie 2026. Vacanța de iarnă va fi între 21 decembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, iar vacanța de primăvară va fi organizată în apropierea Paștelui Catolic, aproximativ între 25 și 30 martie 2027.

În Serbia, vacanța de toamnă este programată între 9 și 11 noiembrie 2026. Vacanța de iarnă va începe la sfârșitul lunii decembrie 2026 și va dura până la mijlocul lunii ianuarie 2027. Vacanța de primăvară, dedicată Paștelui Ortodox, va fi organizată în funcție de calendarul religios, aproximativ între 29 aprilie și 4 mai 2027.

În Italia, elevii vor avea vacanța de Crăciun între 23 decembrie 2026 și 6 ianuarie 2027. În februarie 2027 va avea loc vacanța de Carnaval, însă perioada exactă diferă în funcție de regiune. Vacanța de Paște este programată între 25 și 30 martie 2027.

În Spania, vacanța de Crăciun va fi între 23 decembrie 2026 și 7 ianuarie 2027. Elevii vor beneficia și de tradiționala „Săptămână Albă” dedicată Carnavalului, în februarie 2027, iar vacanța de Semana Santa, legată de Paște, va avea loc în martie sau aprilie 2027, aproximativ o săptămână în preajma sărbătorii.

În Portugalia, vacanța de Crăciun va începe mai devreme decât în multe alte state europene, pe 17 decembrie 2026, și se va încheia pe 4 ianuarie 2027. Vacanța de Carnaval este programată între 8 și 10 februarie 2027, iar vacanța de Paște va avea loc între 15 și 29 martie 2027.

În Franța, structura vacanțelor diferă în funcție de zonele școlare A, B și C. Vacanța de Toussaint, echivalentul vacanței de toamnă, va avea loc între 17 octombrie și 2 noiembrie 2026. Vacanța de Crăciun este programată între 19 decembrie 2026 și 4 ianuarie 2027. Elevii francezi vor avea apoi o vacanță de iarnă în februarie 2027, de două săptămâni, organizată eșalonat pe zone, iar vacanța de primăvară va avea loc în aprilie 2027, tot pe durata a două săptămâni și tot în sistem diferențiat.

În Anglia, elevii vor avea un „half-term” de toamnă, adică o săptămână liberă la finalul lunii octombrie 2026. Vacanța de Crăciun este estimată între 21 decembrie 2026 și 4 ianuarie 2027. În februarie 2027 urmează un nou „half-term” de iarnă, iar vacanța de Paște este programată aproximativ între 26 martie și 12 aprilie 2027.

În Austria, vacanța de toamnă va avea loc între 26 octombrie și 2 noiembrie 2026. Vacanța de Crăciun este programată între 24 decembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, iar vacanța de semestru, cunoscută și drept vacanța de schi, va avea loc în februarie 2027 și va dura o săptămână, în funcție de fiecare land. Vacanța de Paște este programată între 20 și 29 martie 2027.

În Germania, unde calendarul școlar diferă semnificativ între cele 16 landuri, vacanța de toamnă, cunoscută drept „Herbstferien”, va avea loc în octombrie 2026 și va dura una sau două săptămâni. Vacanța de Crăciun este estimată între 23 decembrie 2026 și 6 ianuarie 2027. Unele landuri vor avea și vacanță de iarnă în februarie 2027, însă nu toate regiunile păstrează această pauză. Vacanța de Paște, „Osterferien”, va fi organizată în martie sau aprilie 2027, în funcție de fiecare land.