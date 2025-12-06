Conform presei franceze, în urma modelelor Dacia apar câteva surprize care arată cât de mult contează reputația mărcii. Dacia impresionează nu doar pe piața mașinilor noi, ci și pe cea a vehiculelor second-hand. Filiala Grupului Renault s-a impus ca referință pentru deprecierea redusă, dominând toate segmentele – mașini de oraș, berline și SUV-uri – potrivit clasamentului realizat de Le Parisien, pe baza datelor de pe site-ul Leboncoin.

La modelele pe benzină, topul arată astfel: mașini de oraș – Dacia Sandero, cu depreciere de -14% după cinci ani; break – Dacia Logan, cu depreciere de -25%; SUV – Dacia Duster, cu depreciere de -17%. La diesel, cifrele sunt: mașini de oraș – Dacia Sandero, -23%; break – Dacia Logan, -23%; SUV – Dacia Duster, -20%.

Studiul a comparat deprecierea vehiculelor bugetare, premium și electrice pe o perioadă de cinci ani, raportând prețul mediu second-hand la prețul „mediu” de nou în 2020 pentru aceeași gamă. Modelele Dacia accesibile domină topul, însă, în spatele lor, numeroase modele străine depășesc mașinile franceze, care se confruntă cu dificultăți în menținerea valorii. Această tendință nu este surprinzătoare: mașinile de oraș de la Peugeot, Citroën și Renault sunt atât de răspândite încât păstrarea valorii lor devine mai dificilă, mai ales în comparație cu vehiculele cu o reputație mai solidă, în special în ceea ce privește fiabilitatea.

Primele trei locuri în topul mașinilor cu cea mai scăzută depreciere în Franța sunt ocupate de modele Dacia, însă prețul lor de pornire, foarte accesibil în 2020, explică în mare parte amortizarea minimă după cinci ani. Rămâne de văzut dacă un model mai scump, precum Bigster, evaluat la circa 30.000 de euro, va putea atinge procente similare de depreciere în același interval.

Dincolo de Dacia, clasamentul evidențiază faptul că reputația mărcii și fiabilitatea vehiculului contează semnificativ. Modele precum Volkswagen Polo, Suzuki Swift și Toyota Yaris se mențin în top datorită calității recunoscute, chiar dacă unele, precum Swift, sunt mai rare în Franța comparativ cu restul topului, notează automobile-magazine.fr.

Printre preferințele francezilor, Renault Clio pare să fie mai puțin afectată de depreciere decât Peugeot 208, semn că scandalul PureTech a influențat valorile reziduale ale anumitor modele. Rețeta unei amortizări scăzute rămâne simplă: mașini fiabile, cu motoare pe benzină și compacte. În schimb, vehiculele diesel pierd clar teren.

Unele modele din clasament, precum Logan și Sandero diesel, nu mai sunt disponibile pe piață, dar erau încă în catalog în 2020, motiv pentru care apar în statisticile privind deprecierea.

Jurnaliștii de la Le Parisien au publicat două noi clasamente privind deprecierea mașinilor, furnizate probabil de Leboncoin. Primul se concentrează pe segmentul premium, iar concluzia este clară: francezii par să aibă încredere în Mercedes! Modelele CLA, GLA, GLB și Clasa A pierd cel mai puțin din valoare în primii 5 ani, în timp ce BMW X2, Audi A5, Mercedes Clasa C și BMW Seria 3 se depreciază cel mai mult. Singurul BMW prezent în Top 10 este Seria 2.

În cazul mașinilor electrice, analiza este mai limitată, bazându-se pe perioada 2020-2025, iar cifrele ridică întrebări. Studiul compară „prețul mediu nou în 2020” cu valorile din 2025. De exemplu, Tesla Model 3 era evaluat la 60.280 euro în 2020, dar analiza îl situează la 24.472 euro în 2025, ceea ce înseamnă o depreciere aparentă de 59%. Pentru Peugeot e-208 se estimează o pierdere de 61%, iar pentru Renault Zoe de 63%.

Totuși, aceste procente sunt probabil supraestimate. Prețurile de achiziție inițiale nu țin cont de stimulentele guvernamentale, care reduc efectiv costul mașinii și, implicit, pierderea la revânzare, ceea ce înseamnă că deprecierea reală pentru proprietari este mai mică decât o arată statistica.