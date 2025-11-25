Dacia Sandero rămâne în fruntea preferințelor europenilor, cu peste 207.000 de unități vândute în primele zece luni din 2025, potrivit datelor Data Force, consolidându-și poziția de cel mai vândut automobil de pe continent.

Deși volumul este în scădere cu 8,3% față de anul anterior, modelul produs de Dacia reușește să domine un clasament în care rivalii direcți, Renault Clio și Volkswagen T-Roc, au înregistrat creșteri ale vânzărilor.

În perioada ianuarie–octombrie 2025, Dacia Sandero a fost achiziționată de 207.043 de clienți europeni, menținându-se pe primul loc în topul vânzărilor.

Totuși, rezultatul este mai mic cu aproximativ 19.000 de unități comparativ cu același interval din 2024, scădere explicată de un context general în care piața auto a înregistrat ajustări, iar unii producători au trecut prin schimbări de generații sau provocări logistice.

Pe locul al doilea se situează Renault Clio, cu 187.371 de unități vândute și o creștere de 4,3%, impulsionată de lansarea noii generații din această toamnă.

Volkswagen T-Roc completează podiumul, cu 179.071 unități și o creștere de 4,5%, modelul compact german beneficiind, la rândul lui, de o generație recent actualizată.

Clasamentul primelor zece modele este continuat de:

4. Volkswagen Tiguan – 165.311 unități (+3,3%)

5. Volkswagen Golf – 164.054 unități (-10%)

6. Peugeot 208 – 160.619 unități (-3,8%)

7. Toyota Yaris Cross – 157.442 unități (-3,6%)

8. Peugeot 2008 – 148.696 unități (+5,3%)

9. Dacia Duster – 146.056 unități (+1,2%)

10. Opel Corsa – 143.694 unități (+4%)

Dintre aceste modele, Duster rămâne un pilon pentru marca românească, situându-se pe locul 9 în topul general și pe locul 4 în segmentul B-SUV, după T-Roc, Yaris Cross și Peugeot 2008. Ford Puma, produs în România, se află în afara topului 10, pe locul 15, cu 128.400 unități.

Luna octombrie a menținut Sandero în vârful clasamentului european, cu aproximativ 20.500 de unități vândute, chiar dacă volumul a fost în ușoară scădere față de anul trecut. Modelul Dacia a depășit cu peste 2.000 de unități Volkswagen T-Roc și cu peste 3.000 Renault Clio, consolidându-și astfel poziția de lider lunar.

Interesant este și faptul că Tesla Model Y, care apăruse accidental în clasament în septembrie datorită strategiei de livrări accelerate de la final de trimestru, a dispărut complet din top 50 în luna următoare. În schimb, Sandero a rămas constant în frunte, indiferent de fluctuațiile altor mărci.

Pe pozițiile următoare în octombrie s-au situat VW Golf, Toyota Yaris Cross și VW Tiguan, toate cu scăderi ale vânzărilor, în timp ce în partea inferioară a topului se regăsesc Peugeot 2008, Skoda Octavia și Toyota Yaris.

Ford Puma a înregistrat un volum solid, de 12.300 unități, dar a fost depășit de Citroen C3, ratând topul 10 al lunii. Și Dacia Duster a coborât o poziție, deși cu un volum apropiat de cel al lunilor precedente.

La nivel general, piața europeană a autoturismelor (UE + Marea Britanie + EFTA) a depășit în octombrie pragul de un milion de unități, înregistrând o creștere de aproximativ 100.000 de mașini față de anul trecut.

În acest context, marca Dacia a raportat vânzări de peste 50.000 de vehicule, în creștere cu aproape 6% comparativ cu octombrie 2024.

Per total, în primele zece luni ale anului, Dacia a vândut 500.000 de autoturisme la nivel european, un avans de peste 5% față de 2024. Performanța contribuie la consolidarea poziției grupului Renault în segmentul entry-level, într-un an marcat de competiție intensă, tranziție tehnologică accelerată și o piață europeană în continuă reașezare.