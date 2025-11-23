Lansarea oficială a noului model Dacia este planificată pentru anul 2026, însă modelul a fost deja surprins în trafic cu câteva luni înainte de momentul prezentării publice.

Primele imagini apărute pe internet au generat numeroase reacții în rândul publicului, de la critici privind aspectul neobișnuit al mașinii până la comentarii entuziaste referitoare la direcția de design adoptată pentru un model Dacia. Fotografiile confirmă faptul că marca românească avansează către un stil mai îndrăzneț și mai modern, element ce atrage deja atenția pasionaților auto.

C-Neo va fi un model mai scund decât Duster, însă va dispune de o gardă la sol mai mare decât Sandero sau Jogger, poziționându-se astfel într-o zonă versatilă între hatchback și SUV. Lungimea estimată este de aproximativ 4,40 metri. Caroseria fastback se distinge printr-o lunetă mică și puternic înclinată, o trăsătură care amintește de modelele Audi și Hyundai și marchează orientarea mărcii către un design mult mai contemporan.

Potrivit informațiilor vehiculate în industrie, gama de motorizări planificată pentru C-Neo ar urma să includă mai multe opțiuni. Este vorba despre următoarele:

un motor de 1.2 mild-hybrid, disponibil și în versiune GPL,

posibilitatea introducerii unui sistem Hybrid 155 de 1,8 litri, similar celui destinat viitorului Bigster,

o variantă 1.2 4×4 automată cu sistem electric de 48V, aceeași care este așteptată să fie lansată pe Bigster și pe Duster în cursul acestui an.

Această ofertă sugerează că Dacia dorește să transforme C-Neo într-un model competitiv pentru segmentele tot mai orientate către electrificare, dar și către tracțiunea integrală.

Fabricarea noului C-Neo va avea loc la uzina Dacia din Mioveni, consolidând poziția României ca centru de producție strategic pentru gama extinsă a mărcii. Modelul va extinde portofoliul actual cu un vehicul modern, cu ambiția clară de a concura într-o clasă superioară și de a atrage un public interesat de design contemporan și tehnologie accesibilă.