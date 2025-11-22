Conducătorii auto au relatat că au fost surprinși de radar mai multe zile la rând, în ciuda faptului că viteza lor era sub limita permisă, generând frustrări și temeri privind siguranța angajaților care trebuie să folosească drumul.

Radarul pare să fi luat obiceiul să fotografieze mașinile constant, afectând șoferii care circulă regulamentar. Printre cei afectați se află persoane care parcurg drumul de ani de zile și care se declară șocați de frecvența amenzilor.

Situația a ajuns să creeze tensiuni și în rândul angajaților unor firme, care se tem să vină la muncă din cauza posibilelor sancțiuni generate de radar, potrivit informațiilor publicate de Midi Libre.

„De zece ani merg pe același drum. Acum este o catastrofă, aproape în fiecare zi primesc o amendă”, a relatat o persoană pentru Dauphiné Libéré.

Incidentul a început pe 13 noiembrie, când primul șofer a fost surprins pe drumul respectiv în timp ce conducea pe pilot automat. Chiar și după ajustarea vitezei sub limita legală, radarul a continuat să fotografieze vehiculele, inclusiv la viteze semnificativ mai mici decât 110 km/h.

Șoferii reclamă că situația este dificil de gestionat, deoarece limitele legale sunt clare, iar radarul pare să funcționeze fie corect, fie eronat, fără un tipar stabil.

„Nu o să mergem totuși cu 50 km/h pe un drum unde limita este de 110 km/h!”, a subliniat un alt șofer.

Prefectura Haute-Savoie nu a oferit deocamdată explicații sau soluții pentru această problemă. În lipsa unui răspuns oficial, radarul continuă să înregistreze vehiculele pe drumul RD903, menținând tensiunea și nemulțumirea șoferilor din zonă.

Nu este însă singura „problemă” cu radarul pe care o au șoferii francezi. Într-o altă zonă, un radar autonom, cunoscut și sub denumirea de radar de șantier, instalat pe RN10 în Angoulême, Charente, Franța, a surprins 540 de șoferi care depășeau viteza într-o singură zi, pe 24 septembrie. Dispozitivul a fost pus în funcțiune pe 19 septembrie și înregistrează, în medie, 300 de vehicule pe zi, semnalizând încălcările de viteză.

Radarul este compact, ușor de deplasat și protejat cu conuri, nefiind necesară o conexiune electrică sau o instalare complexă. Alimentat de baterii, uneori suplimentate de panouri solare, poate funcționa timp de câteva zile sau chiar săptămâni fără intervenție. Aparatul este conceput pentru a măsura viteza autovehiculelor și pentru a proteja traficul pe RN10, precum și muncitorii care desfășoară lucrări pe autostradă.

Din punct de vedere tehnic, radarul poate măsura viteza în ambele direcții de circulație și poate urmări mai multe vehicule simultan. Instalarea sa face parte din proiectul de montare a barierei de siguranță din beton, destinat securizării zonei de lucru. În plus, Direcția Interdepartamentală a Drumurilor Atlantice (DIR) a anunțat că în perioada următoare vor fi instalate și alte radare similare.

„A înregistrat în medie 250 până la 300 de șoferi pe zi, cu un vârf de 540 pe 24 septembrie 2025, ceea ce demonstrează utilitatea unui astfel de dispozitiv în ceea ce privește comportamentul anumitor participanți la trafic”, a transmis DIR, conform Ouest-France.

Radarul de șantier detectează vehiculele grele care circulă cu peste 70 km/h și pe cele ușoare care depășesc 110 km/h. În medie, acesta surprinde 250 până la 300 de șoferi pe zi, dar a atins un vârf de 540 pe 24 septembrie 2025, demonstrând eficiența sa în monitorizarea comportamentului participanților la trafic.

Pentru comparație, în 2023, cel mai activ radar de pe autostrada A8, în apropiere de Cagnes-sur-Mer, a înregistrat 400 de depășiri de viteză într-o zi pe o secțiune cu patru benzi.