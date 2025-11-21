Legea privind asigurarea obligatorie pentru vehicule, promulgată la jumătatea lunii noiembrie, introduce obligația ca și cei care conduc biciclete sau trotinete electrice să dețină RCA, în caz contrar fiind prevăzute amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Noile prevederi se aplică trotinetelor sau bicicletelor electrice care depășesc viteza maximă constructivă de 25 km/h sau au o masă proprie de peste 25 de kilograme și pot circula cu mai mult de 14 km/h, criterii stabilite la nivel european pentru modelele mai puternice.

Deși obligația legală este clară, modul în care este redactată legea face imposibilă sancționarea celor care nu respectă noile norme. Polițiștii au semnalat faptul că amenzile sunt prevăzute exclusiv pentru situațiile în care circulă autovehicule fără asigurare.

Pentru că trotineta electrică este încadrată juridic ca vehicul și nu ca autovehicul, agenții de poliție nu pot aplica sancțiuni. Aceeași situație se aplică și altor categorii de vehicule, precum tractoarele agricole sau forestiere, tramvaiele, remorcile și semiremorcile. Polițistul Tavi Perțea a explicat public distincția juridică dintre vehicule și autovehicule, subliniind că legea nu acoperă situațiile pe care pretinde că le reglementează.

„Polițiștii nu au temei legal să dea amenzi. Toate autovehiculele sunt vehicule, dar nu toate vehiculele sunt autovehicule. Trotineta electrică este vehicul, nu autovehicul”, a explicat polițistul Tavi Perțea într-un videoclip publicat pe YouTube.

Modificările legislative sunt reunite în Legea 181/2025, care completează reglementările privind RCA și a intrat în vigoare la 16 noiembrie 2025. Scopul lor este de a crește siguranța rutieră pentru utilizatorii de vehicule mici și pentru ceilalți participanți la trafic.

Prin noile prevederi, devine posibilă și încheierea unei înțelegeri amiabile între un șofer și o persoană aflată pe trotinetă, cu condiția ca ambele vehicule să fie asigurate, să nu existe victime și cei implicați să cadă de acord asupra vinovăției. Toate aceste modificări transpun Directiva europeană 2118/2021, care impune obligativitatea RCA și pentru trotinetele electrice.

Acestea sunt considerate vehicule motorizate, iar modelele ce depășesc viteza de 25 km/h intră în categoria mopedelor, necesitând permis de conducere categoria AM, în timp ce posesorii de permis A sau B pot folosi orice tip de trotinetă electrică. Accesul pe drumurile publice este permis celor cu vârsta de minimum 14 ani, iar persoanele cu vârste între 14 și 16 ani trebuie să poarte casca de protecție.

Trotinetele sunt obligate să circule pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora pot folosi drumurile publice unde viteza maximă admisă este de 50 km/h, deplasându-se cât mai aproape de marginea din dreapta a carosabilului. Accesul este interzis pe drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi. De asemenea, este interzisă circulația pe trotuare, cu excepția cazurilor în care pista de biciclete este amenajată în zona pietonală. Trotinetele trebuie să fie echipate cu elemente reflectorizante, lumini și frâne funcționale, iar transportul a mai mult de o persoană pe același vehicul nu este permis.