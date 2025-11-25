Pentru a menține mașina în stare bună, acordă atenție acestor consumabile și urmează acești pași:

Schimbă uleiul de motor și filtrul de ulei la timp

Uleiul lubrifiază piesele motorului, iar filtrul de ulei reține particulele rezultate din uzură. De exemplu, pentru modelele Renault, poți găsi filtre ulei Renault care se potrivesc perfect. Dacă observi că nivelul scade rapid sau uleiul e foarte închis la culoare, programează rapid o schimbare, pentru a nu afecta motorul.

Verifică filtrul de aer

Filtrul de aer oprește praful și polenul, menținând eficiența motorului. Pentru mașini care circulă mult pe drumuri prăfuite, recomand schimbarea filtrului la 10.000 km sau chiar mai des. Un filtru murdar poate ridica consumul de carburant.

Înlocuiește filtrul de combustibil conform indicațiilor

Filtrul de combustibil împiedică impuritățile din benzină sau motorină să ajungă în sistemul de alimentare. La multe modele, inclusiv Renault, intervalul de schimbare este la fiecare 30.000–60.000 km. Dacă ratezi această operațiune, crește riscul de probleme la injecție și pornire greoaie.

Completează și schimbă lichidul de răcire

Antigelul ajută la menținerea temperaturii corecte în motor și previne coroziunea circuitului de răcire. Controlează nivelul la fiecare început de sezon rece și schimbă lichidul complet la maximum doi ani.

Monitorizează starea lichidului de frână

Lichidul de frână absoarbe umiditatea în timp, iar eficiența frânării poate scădea. Mecanicul verifică rapid calitatea acestuia la revizie. Înlocuiește-l la fiecare doi ani sau când manualul recomandă mai devreme.

Verifică bujiile la motoarele pe benzină

Bujiile uzate determină porniri greoaie, zgomote sau consum crescut. Înlocuiește-le la fiecare 50.000 km, după indicațiile producătorului. Un exemplu: la un Logan 1.4, costul pentru un set de bujii ajunge la aproximativ 100 de lei, iar manopera se face rapid, fără echipamente speciale.

Înlocuiește ștergătoarele de parbriz

Dacă ștergătorul lasă urme sau scârțâie, schimbă lamelele. Cele noi costă între 30 și 80 de lei, iar montajul îl poți face singur. La fiecare început de sezon ploios, inspectează-le pentru a evita problemele de vizibilitate.

Monitorizează anvelopele și presiunea lor

Urmărește lunar presiunea (la rece) și inspectează banda de rulare. Anvelopele uzate, sub 1,6 mm adâncime sau după 60.000 km, necesită schimbare. Un set nou de anvelope de buget pentru o mașină mică costă aproximativ 1.000 lei.

Testează periodic luminile exterioare și sistemul electric

Verifică farurile, stopurile și semnalizatoarele măcar o dată pe lună. Un bec ars poate genera amenzi sau probleme de siguranță, mai ales pe timp de noapte.

Vezi filtrele de ulei de la Automag pentru diverse modele!

Trecerea de la vară la iarnă și invers reclamă atenție suplimentară față de consumabile:

Pentru sezonul rece, adaugă antigel nou, umple rezervorul cu lichid pentru parbriz și montează anvelope de iarnă.

În perioada caldă, verifică sistemul de climatizare, nivelul și concentrația antigelului, dar și starea ștergătoarelor.

Prin aceste verificări reduci la minim riscul defectării sub influența temperaturilor extreme.

Spală mașina regulat, inclusiv în sezonul rece, pentru a îndepărta sarea și noroiul care favorizează apariția ruginii. Folosește ceară sau tratamente speciale destinate vopselei, iar la fiecare șase luni poți opta pentru o sesiune de detailing, care implică și aplicarea de protecție pe elementele de plastic și jante. Aceste operațiuni mențin mașina curată și previn degradarea suprafețelor exterioare.

Adoptă un stil de condus responsabil ca să prelungești durata de viață a consumabilelor. Fii atent la semne ca vibrații, sunete neobișnuite sau martori aprinși în bord. Dacă observi oricare dintre acestea, mergi rapid la un service. De exemplu, dacă auzi zgomote la suspensie în timpul virajelor, consultă un mecanic înainte să pleci la drumuri lungi.

Amintește-ți să respecți cu strictețe programul de mentenanță din cartea tehnică. Nu amâna schimbarea consumabilelor și nu folosi piese de calitate îndoielnică. Pentru drumuri mai lungi, inspectează vizual nivelurile de lichide, presiunea anvelopelor și funcționarea luminilor. Înlocuiește consumabilele uzate la timp și păstrează bonurile pentru a monitoriza costurile.

Alege consumabile și piese recomandate de producător sau de furnizori de încredere. Astfel vei reduce stresul întreținerii și vei putea conduce fără griji, având mașina în stare optimă.