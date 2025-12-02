Analiza a fost realizată pe baza datelor de pe site-ul francez Leboncoin și a urmărit evoluția prețurilor pentru mașini noi comparativ cu cele second-hand, după cinci ani de utilizare. Studiul a inclus modele populare, cu volume mari de vânzări, pentru a reflecta cât mai fidel realitatea pieței auto, potrivit ad.nl.

Rezultatele arată diferențe importante între mărci și tipuri de motorizare. În special, mașinile accesibile, cu motoare pe benzină, tind să piardă mai puțin din valoarea inițială.

Dacia Sandero pe benzină ocupă primul loc în clasament, cu o depreciere de doar 14% după cinci ani. Versiunea diesel a aceluiași model se află pe poziția a doua, cu o scădere de 23%. Pe locul al treilea se situează Dacia Logan pe benzină, cu o depreciere de 25%.

Aceste rezultate plasează Dacia în fața unor mărci bine cunoscute pe piața europeană și confirmă poziția modelelor românești ca opțiuni stabile din punct de vedere al valorii reziduale.

Unul dintre principalele motive pentru performanța Dacia este nivelul scăzut al prețurilor de achiziție. Mașinile noi sunt vândute la tarife competitive, iar acest lucru limitează spațiul pentru pierderi semnificative la revânzare.

Pentru majoritatea șoferilor, cumpărarea unei mașini nu reprezintă o investiție. Doar modelele rare sau de colecție ajung, în timp, să crească în valoare. În acest context, Dacia se remarcă drept o alegere practică, care diminuează impactul financiar al deprecierii.

Studiul arată că unele mărci străine se comportă mai bine decât producătorii francezi tradiționali. Modele precum Volkswagen Polo, Suzuki Swift și Toyota Yaris se regăsesc în top 10, ceea ce indică rolul important al reputației și al fiabilității.

În schimb, modelele de oraș produse de Peugeot, Citroën și Renault înregistrează, în general, deprecieri mai mari. Un factor important este oferta ridicată pe piața second-hand, care pune presiune pe prețuri.

În zona premium, Mercedes-Benz se evidențiază printr-o depreciere mai redusă. Modele precum Clasa A, CLA, GLA și GLB își mențin mai bine valoarea comparativ cu alte mașini din același segment.

Pentru mașinile electrice, situația este mai complicată. Studiul a analizat perioada 2020–2025, când prețurile de achiziție erau ridicate. Modele precum Tesla Model 3, Peugeot e-208 și Renault Zoe au înregistrat scăderi de valoare între 59% și 63%, cifre influențate și de subvențiile acordate la cumpărare.

Datele sugerează că mașinile compacte, fiabile și cu motoare pe benzină își păstrează cel mai bine valoarea. Motorina pare să fie în declin din acest punct de vedere, pe fondul schimbărilor de reglementare și al percepției pieței.

Topul celor mai stabile modele include Sandero, Logan, Polo, Swift și Yaris, confirmând tendința pieței către simplitate, costuri reduse și utilizare practică.