Postul Paștelui 2026. În data de 23 februarie, creștinii ortodocși vor începe Postul Paștelui, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, pregătindu-se pentru Praznicul Învierii Domnului, care va fi sărbătorit anul acesta pe 12 aprilie.

Postul Paștelui nu se limitează la renunțarea la anumite alimente: el presupune o curățire deplină a trupului și a sufletului, combinând postul de bucate cu cel de fapte și purtări. Astfel, Biserica Ortodoxă ne învață că a posti înseamnă a ne înfrâna nu doar de la mâncăruri, ci și de la păcate, patimi și ispite.

În timpul Postului Mare există doar două zile cu dezlegare la pește: 25 martie, când prăznuim Buna Vestire sau Blagoveștenia, și Duminica Floriilor, pe 5 aprilie.

Postul adevărat se trăiește cu trupul și cu sufletul: el presupune înfrânarea de la mâncare și de la patimi, curățirea inimii prin rugăciune și pocăință.

Și Sfântul Ioan Gură de Aur ne provoacă să arătăm postul prin fapte concrete: să fim milostivi cu săracii, împăcați cu dușmanii, să nu invidiem și să ne păzim simțurile, astfel încât toate mădularele trupului să postească de păcat.

„Postiți? Arătați-mi-o prin fapte. Cum? De vedeți un sărac, aveți milă de el; un dușman, împăcați-vă cu el; un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiați; o femeie frumoasă, întoarceți capul. Nu numai gura și stomacul vostru să postească, ci și ochiul, și urechile, și picioarele, și mâinile voastre, și toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate și de furt și de lăcomie. Picioarele, nealergând la priveliști urâte și în calea păcătoșilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumusețile străine. Gura trebuie să postească de calomnii și de alte vorbiri rușinoase”, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur zice, potrivit lucrării „Învățătura de credință ortodoxă”.

Pentru că suntem prea îngăduitori cu noi înșine. Greutatea postului depinde de relația noastră cu propriile patimi. Cu cât suntem mai stăpâni pe simțuri, cu atât postul ni se pare mai ușor; îngăduința excesivă față de sine transformă postul într-un chin. A posti înseamnă a renunța la tot pentru Dumnezeu, ca să putem primi totul de la El.

Pentru că nu căutăm blândețea. Postul îmblânzește sufletul și domolește poftele sălbatice, astfel încât să dobândim stăpânire de sine și inimă largă. Este un mod de a face loc celorlalți în viața noastră și de a deveni blânzi, așa cum ne învață Hristos:

Pentru că s-a înăsprit chipul nostru. Postul ne arată exact cine suntem. Îndepărtează straturile artificiale de protecție ale sufletului și ne lasă goi în fața lui Dumnezeu, pentru a ne curăți și a ne înălța spre o viață duhovnicească autentică.

Primele zile ale Postului Mare sunt un adevărat „asediu duhovnicesc”, conform Sfântului Maxim Mărturisitorul: nevoința trupului și rugăciunea concentrează toate puterile sufletești împotriva păcatului. Nevoințele trupești includ restricții alimentare stricte, slujbe prelungite, metanii și închinăciuni, timp petrecut în rugăciune și tăcere. Trupul se ușurează, poftele se domolesc, iar mintea se curățește.

Paralel, rugăciunea devine armă spirituală: rugăciunea Sfântului Efrem, citirea Psalmilor, a proorocilor și a cuvintelor marilor nevoitori, precum Efrem Sirul, Ioan Scărarul și Teodor Studitul, întăresc sufletul și îl pregătesc pentru biruință. Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, slujbele de Pavecerniță și Canonul mare al Sfântului Andrei Criteanul ne însoțesc în acest război nevăzut.

Postul nu este doar o abstinență de la mâncare; el este un instrument de transformare a omului întreg – trup și suflet. Prin înfrânare, rugăciune și fapte bune, creștinii se pregătesc pentru marea bucurie a Învierii Domnului, luminați și întăriți în credință.