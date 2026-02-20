Pe 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele, ziua iubirii autohtone. Pregătirile includ flori, ciocolată, parfumuri, cărți și cine romantice. Prețurile cadourilor variază în funcție de oraș, tip și experiența pe care dorim să o oferim. Totuși, opțiunile sunt suficiente pentru toate buzunarele. Indiferent de buget, gestul contează și face ca ziua iubirii să fie cu adevărat specială.

În București, florile rămân un reper pentru iubitorii de frumusețe naturală. Un buchet simplu poate fi achiziționat între 159 și 300 de lei, în timp ce aranjamentele medii urcă până la 439 de lei. Cei care vor să facă o impresie memorabilă pot opta pentru buchete mari și aranjamente speciale, care depășesc 450 de lei.

Cluj‑Napoca se situează puțin mai sus la capitolul prețuri: buchetele simple încep de la 215 lei și pot ajunge la 350 de lei, iar cele mari depășesc 700 de lei. Timișorenii găsesc buchete simple între 165 și 299 de lei, medii între 299 și 449 de lei, iar buchetele mari pornesc de la 500 de lei.

Iași și Constanța se aliniază la prețuri între 170–299 de lei pentru buchetele simple și 230–419 lei pentru cele medii, cu aranjamente mari începând de la 500 de lei. Craiova oferă variante ceva mai accesibile: buchete simple între 199 și 259 de lei, medii între 259 și 419 lei și aranjamente mari de peste 450 de lei.

Ciocolata rămâne un cadou clasic. Sortimentele asortate Merci de 250–400 g costă între 17 și 72 de lei, Ferrero Rocher (100–200 g) între 23 și 43 de lei, iar Raffaello (80–150 g) între 14 și 15 lei. Pralinele Milka de 110 g ajung la 15–19 lei, în timp ce sortimentele Heidi, de 119–185 g, pot ajunge până la 52 de lei.

Pentru cei care aleg să sărbătorească Dragobetele la restaurant, prețurile variază semnificativ. Bugetul mediu estimat pentru un cuplu este de aproximativ 488 RON, însă variațiile depind de locație și tipul experienței.

În restaurantele economice sau medii, meniurile fixe cu 3–5 preparate costă între 135 și 199 RON per persoană. Exemple includ restaurante precum Sharkia sau evenimente tip party organizate în orașe precum Iași, cu prețuri de aproximativ 275 RON.

Experiențele premium sau gourmet, mai ales în restaurante de top din București sau localuri cu vedere panoramică, pornesc de la 320–500 RON per persoană. Cinele de lux, care pot include masaj sau cine private gourmet, pot depăși 1.300–1.600 RON per cuplu.

Parfumurile și cosmeticele sunt opțiuni versatile. De la oferte accesibile sub 100 RON, până la parfumuri de nișă care depășesc 800 RON, există ceva pentru fiecare gust. Parfumurile accesibile, inclusiv aromele arabești sau seturile cadou pentru cupluri, se găsesc în jur de 139 RON. Brandurile designer, precum Calvin Klein sau Hugo Boss, au prețuri între 250 și 400 RON pentru sticle de 50–100 ml, cu reduceri la Notino, Douglas sau Sephora. Parfumurile exclusiviste de la Tom Ford, Chanel sau Dior pornesc de la 500–600 RON și pot depăși 1.000 RON pentru ediții speciale.

Cosmeticele și seturile cadou variază de la produse individuale sub 100 RON (măști faciale, produse mini) până la creme premium de 200–400 RON. Seturile de machiaj pot costa 300–500 RON, iar seturile cadou care includ parfum și loțiune sau gel de duș, populare și personalizabile, se situează între 150–400 RON. Branduri precum Rituals oferă seturi premium de 200–400 RON.

Pentru iubitorii de lectură, prețurile cărților variază de la 30 RON pentru volume de poezii sau romane de dragoste în format paperback, până la peste 350 RON pentru ediții de colecție, bibliofile sau personalizate. Ficțiunea contemporană și romanele de dragoste se găsesc între 35 și 65 RON.

Edițiile de lux cu copertă dură și ilustrații speciale, publicate de edituri precum Humanitas sau DPH, costă între 80 și 150 RON, iar edițiile rare sau bibliofile pot depăși 300–800 RON.