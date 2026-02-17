Compania Municipală Termoenergetica București S.A. ar putea fi obligată să reducă facturile la energie termică în situațiile în care căldura nu este furnizată la parametrii prevăzuți în contractele cu utilizatorii.

Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre care urmează să fie analizat și votat de consilierii din cadrul Consiliul General al Municipiului București în ședința programată pentru 24 februarie, începând cu ora 11:00.

Proiectul introduce un mecanism care ar urma să coreleze direct valoarea facturii cu temperatura efectiv livrată consumatorilor.

Astfel, în situația în care agentul termic furnizat către locuințele din București nu respectă parametrii contractuali, prețul plătit de populație ar urma să fie diminuat proporțional cu abaterea constatată.

Inițiativa vine ca răspuns la numeroasele sesizări ale cetățenilor care au reclamat că, deși achită facturi ridicate, nu beneficiază de confortul termic promis.

În referatul de aprobare consultat de Buletin de București se arată că evoluția prețului energiei termice, coroborată cu scăderea nivelului de confort în locuințe pe durata sezonului rece, a generat nemulțumiri semnificative în rândul beneficiarilor finali.

Documentul precizează că, în acest context, devine necesară adoptarea urgentă a unor măsuri care să corecteze disfuncționalitățile din sistem și să asigure o facturare echitabilă, în concordanță cu serviciul efectiv prestat.

Autoritățile locale consideră că actuala situație creează inechități, întrucât consumatorii achită prețul integral stabilit, chiar și atunci când agentul termic este livrat sub parametrii optimi. Prin noua reglementare, administrația urmărește să introducă o legătură directă între calitatea serviciului furnizat și suma achitată de utilizatori.

Pentru implementarea acestui mecanism, proiectul prevede modificarea cadrului legal stabilit prin hotărârea din 2023 care a aprobat prețul local de facturare al energiei termice. În urma acestor modificări, Termoenergetica va avea mai multe obligații suplimentare menite să asigure transparența și corectitudinea facturării.

Una dintre principalele cerințe este ca furnizorul să elaboreze și să supună spre aprobare, în termen de 90 de zile, o diagramă actualizată care să stabilească parametrii reali de furnizare, inclusiv temperatura măsurată la punctul final de distribuție. Acești parametri vor deveni obligatorii, iar nerespectarea lor va atrage automat reducerea valorii facturii.

De asemenea, compania va trebui să propună o metodologie clară de calcul pentru diminuarea prețului energiei termice în situațiile în care temperatura furnizată nu respectă nivelul contractual. Această metodologie va sta la baza ajustărilor aplicate facturilor emise către consumatori.

Un alt aspect important prevăzut în proiect este obligația Termoenergetica de a iniția, tot în termen de 90 de zile, negocieri cu Electrocentrale București S.A. (ELCEN), operatorul care produce energia termică livrată în sistem. Negocierile vor viza stabilirea unor noi condiții de exploatare a rețelei și definirea unei diagrame de funcționare compatibile cu starea actuală a infrastructurii de termoficare.

În același timp, utilizatorii finali vor dobândi dreptul explicit de a beneficia de reducerea prețului în funcție de temperatura efectiv furnizată, conform noilor condiții contractuale și diagramei de funcționare care va fi anexată contractelor.

Reprezentanții Termoenergetica au explicat anterior că un mecanism de ajustare a facturilor există deja și este prevăzut în contractele încheiate cu asociațiile de proprietari și consumatorii individuali. Acest sistem este reglementat prin Ordinul 91/2007 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, care stabilește condițiile în care prețul energiei termice poate fi ajustat în funcție de parametrii livrați.

Potrivit acestor reglementări, consumatorii pot beneficia de reducerea facturii atunci când temperatura medie a apei livrate este mai mică de 50 de grade Celsius. Monitorizarea temperaturii este realizată cu ajutorul contoarelor de energie termică montate la nivelul subsolurilor blocurilor, cunoscute sub denumirea de gigacalorimetre.

La rândul său, Primăria Municipiului București a explicat că sistemul actual permite deja diferențierea prețului în funcție de temperatura agentului termic furnizat. Astfel, apa caldă livrată sub parametrii contractuali nu este tarifată la prețul maxim, ceea ce înseamnă că un agent termic cu temperatură mai scăzută este facturat la un tarif mai mic decât cel aplicat apei livrate la standardele optime.

Noua hotărâre urmărește însă să consolideze aceste prevederi și să introducă obligații mai clare pentru furnizor, astfel încât ajustările să fie aplicate mai rapid și mai transparent.