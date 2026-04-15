Termoenergetica a transmis că furnizarea agentului termic pentru încălzire a fost sistată, după o perioadă de reducere treptată a temperaturii în rețea și de oprire controlată a instalațiilor.

„Măsurile au fost aplicate progresiv, pentru a asigura o tranziţie controlată şi eficientă către regimul de temperaturi exterioare specifice sezonului cald”, au precizat reprezentanții companiei.

Această etapă este una standard în fiecare an și are rolul de a preveni șocurile în sistem și disconfortul pentru consumatori.

Baza legală: când se oprește oficial încălzirea

Decizia de oprire a încălzirii nu este una arbitrară, ci se bazează pe prevederile legale în vigoare.

Conform regulamentului privind furnizarea energiei termice:

încălzirea se oprește după 3 zile consecutive

în care temperatura medie exterioară depășește +10°C

în intervalul 20:00 – 06:00

Aceste criterii sunt utilizate anual pentru a adapta funcționarea sistemului la condițiile meteo reale.

Cum funcționează sistemul de termoficare în București

Pentru o mai bună înțelegere a impactului deciziei:

Indicator Valoare estimată Apartamente racordate peste 500.000 Populație deservită peste 1 milion Operator Termoenergetica Tip sistem centralizat

Sistemul de termoficare din București este unul dintre cele mai mari din Europa și funcționează pe baza livrării de agent termic produs în centralele Electrocentrale București.

Odată cu încheierea sezonului rece, sistemul intră într-o etapă esențială pentru funcționarea ulterioară.

În perioada de vară:

se fac lucrări de reparații și modernizare

se verifică rețeaua de distribuție

se pregătește sezonul următor

Aceste intervenții sunt critice, în special în contextul infrastructurii vechi a rețelei din Capitală.

Chiar dacă încălzirea a fost oprită, serviciile de informare rămân disponibile pentru clienți.

Consumatorii pot obține informații despre eventuale lucrări sau situații punctuale prin:

telefon: 031.9442

număr gratuit: 0800.820.002

aplicația Termoalert

Ce arată oprirea sezonului de încălzire

Finalul sezonului de încălzire reflectă nu doar evoluția temperaturilor, ci și modul în care funcționează sistemul centralizat.

Aspecte importante:

dependența de condițiile meteo

necesitatea modernizării infrastructurii

impactul asupra costurilor și eficienței energetice

În ultimii ani, rețeaua de termoficare din București a fost frecvent în centrul discuțiilor privind investițiile și pierderile din sistem, ceea ce face ca perioada de mentenanță să fie esențială.

Oprirea căldurii în București marchează trecerea oficială la sezonul cald, în conformitate cu regulile legale și condițiile meteo. În perioada următoare, accentul se mută pe lucrările de întreținere și modernizare, care vor influența direct modul în care sistemul va funcționa în iarna viitoare.