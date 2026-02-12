Blocurile din București care au primit în ianuarie agent termic sub nivelul prevăzut contractual pot beneficia de ajustări financiare. Mecanismul există, dar nu funcționează automat. Inițiativa trebuie să vină din partea asociației de proprietari.

În urma avariei produse la CET Sud, o parte semnificativă a imobilelor racordate la sistemul centralizat au funcționat cu temperaturi reduse la apă caldă și încălzire. Pentru aceste situații, legislația contractuală permite recalcularea sumelor facturate.

„La cerere, dăm acele diminuări conform contractului. Solicitările se fac la nivel de asociație, din partea reprezentantului legal al asociației, pentru acordarea unei diminuări în factura pentru luna următoare. De exemplu, dacă un bloc a primit apă caldă la 35 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 35 de grade, iar diferența până la 50 de grade se va transforma într-un bonus pentru următoarea factură. Apa rece a avut o temperatură medie de 5 grade în ianuarie, deci de la 5 la temperatura livrată s-a consumat o anumită cantitate de energie, în funcție de distanța față de CET, am putut asigura 37 sau 40 de grade, deci energia consumată între 5 grade și temperatura livrată este cea înregistrată de contor.”, a explicat Diana Nițescu, șefa departamentului de facturare din cadrul Termoenergetica.

Demersul trebuie făcut de reprezentantul legal al asociației de proprietari. Solicitarea oficială se transmite prin e-mail la relații@cmtb.ro, iar în mesaj trebuie precizată perioada exactă în care parametrii de livrare au fost sub nivelul stabilit în contract.

Nu sunt analizate cereri individuale de la apartamente, deoarece verificarea tehnică se face la contorul de branșament al blocului.

Principiul este simplu. Se achită doar energia efectiv furnizată.

Dacă temperatura apei calde prevăzută în contract este de 50°C, iar la nivelul blocului s-au înregistrat doar 35–40°C, factura va fi ajustată corespunzător. Diferența de temperatură față de standardul contractual se transformă într-o diminuare aplicată pe factura următoare.

Calculul pornește de la temperatura apei reci de intrare în sistem, care în ianuarie a avut o medie de aproximativ 5°C. Energia înregistrată de contor reflectă încălzirea de la această valoare până la temperatura real livrată în imobil, influențată inclusiv de distanța față de centrala termoelectrică.

După primirea solicitării, echipele Termoenergetica verifică fizic datele din contorul blocului. Parametrii nu pot fi extrași centralizat printr-un sistem digital unitar, astfel că fiecare caz presupune citirea directă a echipamentului din subsol.

În Capitală există peste 30.000 de contoare de branșament, iar analiza se face pe intervale orare, nu pe medii lunare generale. Această procedură permite stabilirea exactă a temperaturilor livrate în perioadele reclamate.

„Sunt 34-36.000 de contoare, pe care trebuie să le verificăm fizic. Nu se pot scoate parametrii automat, trebuie să cobori în subsol să extragi datele din contor, verifici ce parametri s-au livrat la nivelul fiecărei ore. Altfel vezi niște valori medii care nu au relevanță.”, a explicat Diana Nițescu.

Deficiențele au apărut după o avarie la un echipament al CET Sud, care a afectat aproximativ 40% dintre imobilele conectate la sistemul centralizat. Situația s-a prelungit pe durata lunii ianuarie și la început de februarie.

Zonele cele mai afectate au fost în special din sectoarele 2 și 3, unde locatarii au semnalat calorifere insuficient încălzite și apă caldă la temperaturi reduse.