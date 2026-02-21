Vicepreședintele unei asociații de locatari a spus că în București mulți oameni au avut caloriferele reci în ianuarie, o lună foarte friguroasă, și au fost nevoiți să folosească calorifere electrice și boilere pentru apă caldă.

El a explicat pentru „Observator” că astfel familiile au suportat facturi mai mari la energie și că situația era dificilă mai ales pentru cei cu copii mici. Locatarii spun că, deși au plătit întreținerea, nu au beneficiat de căldură și apă caldă.

Un administrator de bloc a menționat că unii oameni au plătit facturi de 700–850 de lei pentru apartamente cu trei camere, chiar dacă nu au avut căldură și apă caldă aproape întreaga lună. El a mai zis că, pentru a face față frigului, a folosit calorifere electrice și aer condiționat, ceea ce i-a crescut foarte mult costurile cu energia electrică.

„Acum, în casă sunt 18 grade. (…) Mai punem o haină pe noi. (…) Pentru apă caldă ne-am instalat boilere. Sunt multe familii care au copii mici și nu se descurcă fără. 850 de lei un apartament cu 3 camere. (…) Aproape 25 de zile, noi nu am avut apă caldă și căldură. (…) Este efectiv o bătaie de joc la adresa locatarilor. A trebuit să băgăm în priză calorifere electrice, aer condiționat, pe mine m-a costat 7 milioane numai energia electrică”, a declarat administratorul.

Primăria Municipiului București (PMB) a explicat recent că agentul termic se taxează la maximum doar când apa caldă și căldura sunt livrate normal, iar facturile mari la întreținere pot fi și din alte motive. Fiecare bloc are un contor la subsol care măsoară exact câtă energie termică ajunge în clădire, iar factura se face în funcție de temperatura apei.

Dacă apa nu este foarte fierbinte, ci doar călduță, costul este mai mic pentru că se consumă mai puțină energie. Facturile nu sunt estimative și nu se plătesc în avans.

PMB a menționat că, atunci când locatarii nu au apă caldă, dar factura este mare, asta se întâmplă pentru că întreținerea include și alte cheltuieli: apă rece, energia electrică pentru scară, curățenie, salariile administrației blocului și alte servicii.