Facturi mai mari la căldură. De la data de 1 aprilie 2026, locuitorii din Sibiu racordați la sistemul centralizat de încălzire plătesc un nou tarif pentru energia termică. Măsura a fost deja introdusă prin hotărâre a Consiliului Local, în urma modificării costurilor de producție la nivel național.

Decizia vine ca efect direct al actualizării tarifelor stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care a crescut prețul de producere a energiei termice de la 461,48 lei/Gcal la 538,29 lei/Gcal.

În baza datelor oficiale, costul total al producției, distribuției și furnizării energiei termice a crescut semnificativ.

Cost anterior: 608,46 lei/Gcal

Cost actual (după ajustare): peste 685 lei/Gcal

Autoritățile locale precizează că aceste valori includ și pierderile tehnologice din sistem, conform reglementărilor în vigoare.

Deși costurile reale au crescut, populația din Sibiu nu suportă integral majorarea, datorită subvențiilor acordate de primărie.

Începând cu actualizarea tarifelor, populația din Sibiu plătește 286,43 lei/Gcal (fără TVA), față de 248,03 lei/Gcal anterior. În același timp, subvenția acordată din bugetul local a fost majorată la 398,84 lei/Gcal, comparativ cu 360,43 lei/Gcal în perioada anterioară. Practic, diferența dintre costul real al energiei termice și prețul facturat către populație este acoperită în continuare de administrația locală prin subvenții.

În urma aplicării H.C.G.M.B. nr. 13/31.01.2023 și a Hotărârii ADITBI nr. 10/04.11.2025, Compania Municipală Termoenergetica București S.A. (CMTEB) a actualizat structura tarifelor pentru energia termică livrată în Municipiul București.

Noile valori au fost stabilite în conformitate cu Avizul ANRE nr. 28/29.07.2025, fiind exprimate în lei/MWh, în funcție de activitatea de producere, transport și distribuție.

Categoria / Activitate Tarif (lei/MWh) Transport și furnizare energie termică (circuit primar) 189,34 Distribuție și furnizare energie termică 185,93 TOTAL sistem termoficare 375,27 Centrale termice de cvartal 854,13 Centrale termice de cvartal (noiembrie–martie, consumatori casnici) 697,97 Consumatori cu un singur utilizator 780,06 Consumatori cu un singur utilizator (noiembrie–martie, casnici) 681,73 Centrala Termică Casa Presei 431,34 Centrala Termică Casa Presei (noiembrie–martie, casnici) 295,39 Consumatori non-casnici – alimentați din PT urbane și centrale termice 756,79 Consumatori non-casnici – alimentați din PT proprii 557,96

Pentru consumatorii casnici din București, prețul final stabilit este de:

283,75 lei/MWh (preț populație)

Acesta reprezintă valoarea de facturare aplicată în baza subvențiilor și mecanismelor de compensare stabilite la nivel local.

Sistemul de termoficare din București funcționează pe mai multe niveluri tarifare, în funcție de infrastructura utilizată și categoria de consumator:

sisteme centralizate urbane (PT și rețele primare)

centrale termice de cvartal

consumatori individuali sau unici

consumatori non-casnici (instituții și agenți economici)

Această structură permite adaptarea costurilor la tipul de infrastructură și consum.