Plățile au fost făcute. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin rețeaua sa de agenții teritoriale, a finalizat transferul fondurilor necesare pentru achitarea beneficiilor de asistență socială aferente lunii martie 2026. Plățile vizează milioane de persoane și acoperă principalele forme de sprijin social acordate la nivel național.

Măsura confirmă continuitatea programelor de protecție socială și rolul esențial al statului în susținerea categoriilor vulnerabile, inclusiv familii cu copii, persoane cu dizabilități și beneficiari ai veniturilor minime garantate.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost direcționată către alocația de stat pentru copii, unde au fost virați aproape 1,2 miliarde de lei pentru peste 3,58 milioane de beneficiari. Această componentă rămâne una dintre cele mai importante forme de sprijin social din România.

Pentru susținerea familiilor, ANPIS a alocat:

peste 576 milioane de lei pentru indemnizațiile de creștere a copilului, destinate aproximativ 148.500 de beneficiari

peste 55,2 milioane de lei pentru stimulentul de inserție, acordat la peste 72.600 de persoane, măsură menită să încurajeze revenirea pe piața muncii

Protecția socială a persoanelor vulnerabile a reprezentat o altă prioritate:

peste 582 milioane de lei pentru aproape 965.736 de persoane cu dizabilități

peste 187 milioane de lei pentru venitul minim de incluziune, destinat peste 262.500 de beneficiari

peste 36,5 milioane de lei pentru alocația de plasament (peste 28.000 de beneficiari)

Au fost asigurate fonduri și pentru programe sociale cu componentă medicală:

peste 14 milioane de lei pentru persoane cu HIV/SIDA

peste 3 milioane de lei pentru pacienți diagnosticați cu TBC

Aceste sume susțin tratamentele și nevoile de bază ale beneficiarilor aflați în situații medicale vulnerabile.

În contextul costurilor ridicate la utilități, statul a continuat sprijinul pentru încălzirea locuințelor: