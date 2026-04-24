Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-o intervenție la Europa FM, că adoptarea noii legi a salarizării unitare este o condiție esențială pentru accesarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Sânt două aspecte: legislația legată de achiziții și aplicarea ei. Sunt autorități care pun condiții fără echivoc, condiții contractuale fără echivoc; o autoritate poate să-și facă treaba cu actuala legislație. Salarizarea: da, România e angajată la fondurile PNRR că vine cu o lege a salarizării unitare. De ea depinde accesarea a peste 700 mil. euro pentru România. Toate forțele politice din acastă coaliție au fost de acord cu asta. (…) Cei care au putut în administrație și-au crescut salariile, iar sporurile nu au mai fost ca o măsură de risc. Am avut o discuție cu fostul și actualul ministru al Muncii și am avut o primă analiză. Pentru salariat la final contează câți bani îți intră în cont”, a explicat Bolojan.

Șeful Executivului a transmis un mesaj clar pentru angajații din sectorul public, în contextul temerilor legate de posibile reduceri.

Acesta a subliniat că reforma vizează mai degrabă corectarea modului în care au fost acordate sporurile de-a lungul timpului, nu diminuarea veniturilor totale.

Premierul a explicat că, în timp, sporurile au fost folosite pentru a crește veniturile, nu doar pentru a compensa riscurile sau condițiile speciale de muncă.

„Da, România s-a angajat pentru fonduri din PNRR că va veni cu o lege a salarizăii unitare, pe care trebuie să o aprobăm în vara acestui an, pentru că vorbim de peste 700 de milioane de euro pe care România îi poate primi. De la vechile legi ale salarizării prin diferite tehnici, cum sunt sporurile, cei care au putut în administrație și-au crescut salariile. Sporurile nu au mai fost o măsură de a proteja de un anumit risc, ci de a crește salariile. Acordarea de sporuri nu a mai fost o măsură pentru a proteja de un anumit risc, ci pentru a crește salariile în mod direct. Am avut o întâlnire cu Florin Manole și Dragoș Pîslaru am avut o primă analiză”, a declarat premierul.

În acest context, autoritățile analizează o reformă care să aducă mai multă transparență și echitate în sistemul de salarizare din sectorul public.

Pe lângă modificările privind sporurile, premierul a menționat că există discuții și despre introducerea unor stimulente pentru angajații performanți din sectorul bugetar.

„Fiecare guvern vrea să mărească salariile. La fel și angajatorii, ca angajații să vină cu drag la muncă”, a concluzionat Bolojan.

Guvernul încearcă să echilibreze cerințele din PNRR cu așteptările angajaților din sectorul public, într-un context în care reforma salarizării este esențială pentru accesarea fondurilor europene.

În perioada următoare, proiectul legii salarizării unitare ar urma să fie finalizat și supus aprobării, termenul-limită fiind vara acestui an.