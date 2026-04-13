De ce se salută credincioșii în aceste zile cu formula „Hristos a Înviat!” și răspund cu „Adevărat a Înviat!”? Sărbătoarea Paștelui nu reprezintă doar un moment de răgaz sau o simplă tradiție gastronomică marcată de cozonac și ouă roșii, ci este nucleul central al spiritualității creștine.

Imediat după ce au luat Lumină în noaptea sfântă de Înviere, credincioșii pășesc într-o perioadă de bucurie spirituală care transformă radical modul în care aceștia interacționează unii cu ceilalți. Timp de 40 de zile, salutul cotidian este înlocuit cu o formulă ce reprezintă, în esență, o mărturisire publică de credință: „Hristos a Înviat!”, la care răspunsul oferit cu convingere este „Adevărat a Înviat!”.

Această formă de adresare nu este una aleatorie, ci își are rădăcinile în textele biblice care descriu uimirea și entuziasmul primilor martori ai miracolului. Salutul provine de la femeile mironosițe care, mergând la mormânt, l-au găsit gol și au alergat să le dea de veste ucenicilor.

În limba greacă, termenul pentru înviere este anástasis, care se traduce prin „ridicare” sau „a se ridica din nou”, sugerând victoria definitivă asupra morții.

Din punct de vedere teologic, acest salut reiterează faptul că Iisus Hristos a revenit la viață la trei zile după răstignire, o certitudine care stă la baza întregului edificiu creștin.

Este important de reținut că formula „Hristos a Înviat!” nu se limitează doar la primele trei zile ale Paștelui, așa cum se practică adesea în mod eronat în mediul urban. Tradiția ortodoxă prevede utilizarea acestui salut până la Înălțarea Domnului, eveniment celebrat întotdeauna la 40 de zile după Duminica Învierii.

În anul 2026, Înălțarea se va sărbători pe data de 21 mai. Această perioadă de 40 de zile simbolizează timpul în care Mântuitorul S-a mai arătat ucenicilor Săi după înviere, pregătindu-i pentru misiunea lor apostolică.

Odată cu praznicul Înălțării, care cade întotdeauna într-o zi de joi, limbajul liturgic și cel cotidian se schimbă din nou. De la această dată și până la sărbătoarea Rusaliilor, creștinii folosesc o nouă formulă de respect și recunoaștere a divinității: „Hristos S-a Înălțat!”, primind confirmarea „Adevărat S-a Înălțat!”.

Rusaliile, sau Pogorârea Sfântului Duh, sunt celebrate la 10 zile după Înălțare (respectiv 50 de zile după Paște, motiv pentru care se mai numește și Cincizecimea). În 2026, Rusaliile vor fi prăznuite pe data de 31 mai, marcând simbolic „ziua de naștere” a Bisericii creștine.

Calcularea datei Paștelui rămâne un proces fascinant, ghidat de reguli stabilite încă din secolul al IV-lea. La Sinodul Ecumenic de la Niceea, în anul 325 e.n., s-a decis ca Paștele Ortodox să fie sărbătorit în prima duminică imediat următoare lunii pline după echinocțiul de primăvară. Deoarece este o sărbătoare cu dată variabilă, ea dictează întregul calendar mobil al anului bisericesc.

Pentru anul viitor, în 2027, Paștele Ortodox este programat să pice pe data de 2 mai.

Dincolo de cifre și calcule calendaristice, forța salutului pascal rezidă în relatarea biblică din Evanghelia după Luca.

Scriptura ne spune că femeile care au vizitat mormântul au fost întâmpinate de doi bărbați în haine strălucitoare care le-au întrebat: „De ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat!”. Această veste a schimbat istoria omenirii, transformând teama în bucurie și deznădejdea în speranță.

Prin urmare, de fiecare dată când rostim „Hristos a Înviat!”, nu facem doar un gest de politețe religioasă, ci participăm activ la perpetuarea acelei vești uluitoare transmise de mironosițe acum două milenii, confirmând identitatea noastră spirituală în fața lumii.